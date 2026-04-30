Ký ức Việt Bắc trong ngày hội thống nhất non sông

Trong đại thắng mùa Xuân năm 1975, nhiều người con từ mảnh đất xứ trà Thái Nguyên - vùng an toàn khu kháng chiến Việt Bắc đã lên đường, mang theo truyền thống quê hương cách mạng kiên cường, góp sức làm nên ngày toàn thắng. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về một thời khói lửa vẫn vẹn nguyên trong tâm trí các cựu chiến binh, như minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất của quê hương cách mạng.

Ông Nông Quang Đạo cùng đồng đội ôn lại kỷ niệm những ngày tham gia chiến đấu tại miền Nam.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng với ông Nông Quang Đạo ở xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên, những tháng ngày sục sôi khí thế cách mạng vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Lớn lên giữa núi rừng Việt Bắc, cái nôi của cách mạng, thấm đẫm truyền thống quê hương, năm 1968, khi đang là sinh viên trung cấp y, chàng trai dân tộc Tày đã xếp bút nghiên, khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Mang theo cốt cách mộc mạc mà kiên cường của người Việt Bắc, người lính quân y vừa tận tụy cứu chữa thương binh, vừa sẵn sàng cầm súng nơi tuyến lửa, cùng đồng đội đi qua những năm tháng gian khổ mà tự hào, góp sức làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975. Trong dòng ký ức ấy, chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột, trận mở màn cho cuộc Tổng tiến công vẫn in đậm như một dấu mốc không thể phai mờ.

Ông Nông Quang Đạo cho biết, thời điểm năm 1975, ở cấp tiểu đoàn, trung đoàn chỉ biết sẽ có trận đánh lớn nhưng không rõ quy mô. Rạng sáng 10/3, khoảng 2 giờ, pháo ta bất ngờ dội xuống dồn dập từ nhiều trận địa, thể hiện rõ sự mưu trí, tài tình trong chỉ huy, nắm chắc thời cơ và hiệp đồng tác chiến.

Ông nhớ lại, trên mặt trận, người lính Việt Bắc luôn giữ vững tinh thần gan góc, đã nhận lệnh là tiến công, quyết chiến đấu đến cùng.

​​​Với ông Đạo, những tháng ngày sục sôi khí thế cách mạng vẫn vẹn nguyên trong ký ức

Cựu chiến binh Nguyễn Quang Vinh, hiện sống tại phường Bắc Kạn, những năm tháng trong quân ngũ vẫn luôn in đậm trong ký ức. Năm 1972, chàng trai trẻ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Rời núi rừng Việt Bắc, được biên chế vào đơn vị đặc công chiến trường Củ Chi, vùng “đất thép thành đồng”, nơi trở thành điểm tựa cho những trận đánh thầm lặng mà kiên cường của ông và đồng đội. Tại đây, đơn vị ông đảm nhận việc vận chuyển vũ khí từ vùng giải phóng vào nội đô và dẫn đường cho lực lượng biệt động trở về hoạt động.

Những tháng ngày hành quân gian khó, ngủ rừng, băng suối, vượt đèo, đối mặt với muỗi vắt, thiếu thốn lương thực, đã trở thành ký ức không thể quên của người lính. Chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, cốt cách người lính Việt Bắc càng được bộc lộ rõ nét: bền bỉ, gan góc mà vẫn lạc quan, vững vàng trước mọi thử thách. Từ núi rừng quê nhà đến cửa ngõ Sài Gòn, tinh thần ấy theo họ đi qua từng chặng đường, lặng lẽ góp sức làm nên ngày toàn thắng.

Cựu chiến binh Nguyễn Quang Vinh nhớ lại, đơn vị ông hiệp đồng cùng pháo binh, tham gia các trận đánh vào Đài phát thanh quân đội, căn cứ Đồng Dù và sân bay Tân Sơn Nhất; sau ba trận, đơn vị có 5 đồng chí hy sinh, cho thấy sự khốc liệt của chiến tranh. Ông cho biết, dù luôn đối mặt với mất mát, người lính vẫn giữ tinh thần cao, bình tĩnh, lạc quan, sẵn sàng chiến đấu đến cùng theo lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong dòng chảy lịch sử hào hùng ấy, quê hương cách mạng đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng ý chí kiên cường, lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc của những chàng trai, cô gái miền rừng Việt Bắc.

Cựu chiến binh Nguyễn Quân, năm nay đã 95 tuổi, ở phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên, người đi qua trọn vẹn hai cuộc kháng chiến với nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng. Ông từng chứng kiến quê hương vùng lên giành chính quyền năm 1945, trực tiếp tham gia chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947, chiến dịch Biên giới 1950 và có mặt tại chiến trường Điện Biên Phủ. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông tiếp tục có mặt ở nhiều chiến trường ác liệt, từ Đường 9 - Khe Sanh năm 1968 đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Theo ông Nguyễn Quân, trong suốt những năm tháng ấy, vùng chiến khu Việt Bắc không chỉ là cái nôi của cách mạng mà còn là hậu phương vững chắc, nơi cung cấp lương thực, hàng hóa, tiếp sức người và của cho tiền tuyến. Hưởng ứng lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh với khẩu hiệu “Tất cả cho miền Nam ruột thịt”, những người con của quê hương cách mạng đã hăng hái lên đường, mang theo niềm tin và ý chí sắt son, góp sức cho ngày đất nước thống nhất.

Ông cho biết, dù Bắc Kạn khi đó còn nghèo với hơn 20 vạn dân, nhưng gần một vạn thanh niên vẫn tình nguyện vào chiến trường, mang theo khát vọng giản dị mà lớn lao là giải phóng miền Nam.

Chiến thắng ngày 30/4/1975 là điểm hội tụ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có những đóng góp thầm lặng mà bền bỉ của những người lính từ các vùng quê cách mạng. Từ núi rừng Việt Bắc đến chiến trường miền Nam, họ mang theo ý chí kiên cường, lòng dũng cảm và niềm tin son sắt vào ngày thống nhất. Những ký ức còn lại không chỉ gợi về một thời kỳ lịch sử oanh liệt, mà còn khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh, những người đã lặng lẽ đi qua gian khó để làm nên mùa Xuân đại thắng.