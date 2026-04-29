Phố cổ Hà Nội dịp 30/4: Sôi động không gian văn hóa

Mở rộng không gian đi bộ, gia tăng trải nghiệm công cộng

Theo thông báo từ chính quyền sở tại, không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm được điều chỉnh hoạt động liên tục từ sáng 30/4 đến hết ngày 3/5, thay vì khung giờ cuối tuần như thường lệ. Trong khi đó, khu phố cổ vẫn duy trì nhịp vận hành quen thuộc vào các tối cuối tuần, tạo điều kiện cho người dân và du khách tiếp cận chuỗi sự kiện văn hóa một cách thuận lợi.

Việc kéo dài thời gian hoạt động không chỉ mang ý nghĩa phục vụ nhu cầu vui chơi dịp lễ, mà còn là cách “giải phóng” không gian đô thị khỏi áp lực giao thông, trả lại nhịp sống chậm – một yếu tố quan trọng trong trải nghiệm di sản.

Chuỗi triển lãm đa dạng: Từ sơn mài, lụa đến ký ức đô thị

Trong dòng chảy sự kiện, triển lãm – workshop “Họa sắc Kinh Kỳ” tại Hội quán Phúc Kiến nổi bật như một điểm tụ hội của những giá trị mỹ thuật truyền thống.

Lấy cảm hứng từ dòng tranh dân gian Hàng Trống – một biểu tượng thị dân của Thăng Long xưa, sự kiện không chỉ trưng bày các tác phẩm quý mà còn mở ra không gian tương tác. Tại đây, công chúng có thể: Quan sát trực tiếp các bức tranh từng hiện diện trong không gian tín ngưỡng và đời sống thị dân; Lắng nghe nghệ nhân chia sẻ về kỹ thuật in – vẽ thủ công và tham gia thực hành, trải nghiệm quy trình tạo tác tranh.

Không dừng lại ở một điểm, bản đồ sự kiện trải dài khắp khu phố cổ, tạo thành mạng lưới trải nghiệm liên hoàn: Tại Đình Kim Ngân là giới thiệu các sản phẩm thủ công ứng dụng, kết hợp giữa sơn mài và thời trang; Đình Đồng Lạc tiếp tục trưng bày sơn mài Hạ Thái và sản phẩm lụa cao cấp; Đình Tú Thị là không gian nghệ thuật thêu truyền thống kết hợp hiện đại; Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm với triển lãm tranh chủ đề “Sen tháng Năm”; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tiếp tục trưng bày ký ức Hà Nội qua bộ sưu tập xe cổ và máy may

Các không gian này không chỉ đóng vai trò trưng bày, mà còn là nơi “kể chuyện” từ câu chuyện nghề thủ công, lịch sử vật liệu đến ký ức đô thị đang dần biến đổi.

Di sản trong nhịp sống hiện đại

Điểm đáng chú ý của chuỗi hoạt động năm nay nằm ở cách tiếp cận, không đóng khung di sản trong tủ kính, mà đặt nó vào dòng chảy đời sống. Người xem không chỉ “nhìn”, mà còn “chạm”, “nghe” và “tham gia”.

Triển lãm “Sơn ta sử tích” đang được trưng bày tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, giới thiệu hành trình và giá trị của sơn ta trong mỹ thuật truyền thống Việt Nam.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, những sự kiện như vậy góp phần tái định nghĩa giá trị của phố cổ: không chỉ là không gian du lịch, mà còn là trung tâm sáng tạo dựa trên nền tảng truyền thống.