  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Dịp 30/4 xem lại “Biệt động Sài Gòn”: Khi ký ức chiến tranh hòa trong niềm tự hào

Thứ Tư, 11:42, 29/04/2026
VOV.VN - Dịp 30/4, xem lại “Biệt động Sài Gòn” không chỉ là dịp hoài niệm về một tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam, mà còn như một hành trình trở về ký ức lịch sử. Những thước phim tái hiện cuộc chiến thầm lặng nơi đô thị, gợi lại niềm tự hào về những con người đã sống và chiến đấu vì Tổ quốc.

Trong dòng chảy của điện ảnh cách mạng Việt Nam, “Biệt động Sài Gòn” vẫn đứng như một cột mốc đặc biệt – không chỉ bởi quy mô sản xuất vào thời điểm ra đời, mà còn vì cách bộ phim định hình ký ức thị dân về chiến tranh. Dịp 30/4, khi nhu cầu nhìn lại lịch sử trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, việc xem lại tác phẩm này không đơn thuần là thưởng thức nghệ thuật, mà còn là một hành vi “đọc lại quá khứ” bằng hình ảnh.

Ra mắt năm 1986 dưới bàn tay của đạo diễn Long Vân, bộ phim nhanh chóng tạo nên hiện tượng tiếp nhận rộng rãi. Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam còn hạn chế về kỹ thuật và nguồn lực, “Biệt động Sài Gòn” lại lựa chọn một không gian kể chuyện phức tạp: Đô thị Sài Gòn trước 1975, nơi chiến tranh không hiện ra bằng chiến hào hay rừng núi, mà ẩn mình trong từng con hẻm, từng mái nhà, từng thân phận.

Chính lựa chọn này đã làm nên giá trị thẩm mỹ và tư tưởng của phim. Thay vì nhấn mạnh những trận đánh trực diện, tác phẩm đặt trọng tâm vào cuộc chiến ngầm, nơi ranh giới giữa ta và địch bị xóa nhòa, nơi mỗi quyết định đều có thể trả giá bằng mạng sống. Những chiến sĩ biệt động không mang dáng dấp anh hùng theo nghĩa thông thường; họ “giấu mặt” giữa đời sống thường nhật, tồn tại như những bóng hình lặng lẽ nhưng mang trong mình sức nặng lịch sử.

Hệ thống nhân vật của phim vì thế trở thành điểm tựa cảm xúc mạnh mẽ. Ni cô Huyền Trang do Thanh Loan thể hiện không chỉ là một vai diễn thành công, mà còn là biểu tượng văn hóa, hình ảnh người phụ nữ vừa mềm mại vừa kiên cường, vừa đời thường vừa phi thường. Tư Chu của Quang Thái hay Bảy Bê của Hai Nhất cũng vậy, mỗi nhân vật là một lát cắt của đời sống chiến tranh đô thị, nơi lòng trung thành, sự hy sinh và cả nỗi cô độc luôn song hành.

Xem “Biệt động Sài Gòn” hôm nay, điều còn đọng lại không chỉ là kịch tính của những phi vụ tình báo, mà là cảm giác về một thời đại mà con người buộc phải sống trong trạng thái “hai mặt”, một cho đời sống thường nhật, một cho lý tưởng. Bộ phim không né tránh những tổn thất, những cuộc chia ly, những mất mát không thể gọi tên. Chính ở đó, giá trị nhân văn của tác phẩm được đẩy lên cao, chiến thắng không phải là khái niệm trừu tượng, mà là kết tinh từ những hy sinh rất cụ thể, rất con người.

Dịp Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, khi không khí kỷ niệm lan tỏa khắp các không gian văn hóa, việc trở lại với “Biệt động Sài Gòn” mang ý nghĩa như một nghi thức tưởng niệm bằng nghệ thuật. Không cần những đại cảnh hoành tráng, bộ phim vẫn đủ sức kéo người xem vào một “địa tầng ký ức”, nơi lịch sử không nằm trên sách vở mà sống động qua ánh mắt, cử chỉ và số phận con người.

Gần bốn thập niên đã trôi qua, ngôn ngữ điện ảnh có thể đã thay đổi, nhịp điệu kể chuyện có thể không còn phù hợp với thị hiếu hiện đại. Nhưng giá trị cốt lõi của “Biệt động Sài Gòn”, tính chân thực, chiều sâu tâm lý và tinh thần nhân văn vẫn giữ nguyên sức nặng. Đó không chỉ là một bộ phim, mà là một bản ký ức tập thể, một cách để các thế hệ hôm nay chạm vào lịch sử bằng cảm xúc, thay vì chỉ bằng dữ kiện. Nó hiện diện ngay trong từng khuôn hình, lặng lẽ, nhưng không bao giờ phai.

Hải Hà/VOV.VN
Tag: Biệt động Sài Gòn xem phim 30/4 điện ảnh Việt Nam phim chiến tranh Việt Nam giải phóng miền Nam
Bộ phim "Bao giờ cho đến tháng Mười": Nỗi đau hậu chiến và tình người ấm áp
Bộ phim “Bao giờ cho đến tháng Mười”: Nỗi đau hậu chiến và tình người ấm áp

VOV.VN - Có những bộ phim không ồn ào, không phô trương, nhưng lại để lại trong lòng người xem những rung động sâu sắc. “Bao giờ cho đến tháng Mười” (1984) của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh là một áng thơ buồn bằng hình ảnh, một khúc bi tráng thấm đẫm tình người, nơi nỗi đau được nâng niu như một phần của vẻ đẹp.

Bộ phim “Bao giờ cho đến tháng Mười”: Nỗi đau hậu chiến và tình người ấm áp

Bộ phim “Bao giờ cho đến tháng Mười”: Nỗi đau hậu chiến và tình người ấm áp

VOV.VN - Có những bộ phim không ồn ào, không phô trương, nhưng lại để lại trong lòng người xem những rung động sâu sắc. “Bao giờ cho đến tháng Mười” (1984) của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh là một áng thơ buồn bằng hình ảnh, một khúc bi tráng thấm đẫm tình người, nơi nỗi đau được nâng niu như một phần của vẻ đẹp.

Phố cổ Hà Nội dịp 30/4: Sôi động không gian văn hóa
Phố cổ Hà Nội dịp 30/4: Sôi động không gian văn hóa

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, khu vực Phố cổ Hà Nội và vùng lõi quanh Hồ Hoàn Kiếm bước vào mùa sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật dày đặc, kết hợp giữa bảo tồn di sản và trải nghiệm đương đại.

Phố cổ Hà Nội dịp 30/4: Sôi động không gian văn hóa

Phố cổ Hà Nội dịp 30/4: Sôi động không gian văn hóa

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, khu vực Phố cổ Hà Nội và vùng lõi quanh Hồ Hoàn Kiếm bước vào mùa sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật dày đặc, kết hợp giữa bảo tồn di sản và trải nghiệm đương đại.

Thơ Cần Vương trong nét bút: Hồi sinh tinh thần một thời đại bằng thư pháp
Thơ Cần Vương trong nét bút: Hồi sinh tinh thần một thời đại bằng thư pháp

VOV.VN - Từ phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX, thơ ca kháng chiến được tái hiện trong nghệ thuật thư pháp đương đại tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Những áng văn chữ nghĩa do Châu Hải Đường thể hiện mở ra đối thoại giữa lịch sử và sáng tạo, nơi tinh thần yêu nước hóa thành hình hài thẩm mỹ của ký ức.

Thơ Cần Vương trong nét bút: Hồi sinh tinh thần một thời đại bằng thư pháp

Thơ Cần Vương trong nét bút: Hồi sinh tinh thần một thời đại bằng thư pháp

VOV.VN - Từ phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX, thơ ca kháng chiến được tái hiện trong nghệ thuật thư pháp đương đại tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Những áng văn chữ nghĩa do Châu Hải Đường thể hiện mở ra đối thoại giữa lịch sử và sáng tạo, nơi tinh thần yêu nước hóa thành hình hài thẩm mỹ của ký ức.

Khi hội họa thay bước chân trở về của vua Hàm Nghi
Khi hội họa thay bước chân trở về của vua Hàm Nghi

VOV.VN - Dù chưa từng có cơ hội trở về quê hương khi còn tại thế, vua Hàm Nghi vẫn tìm thấy một con đường khác, đó là hội họa. Sau hơn một thế kỷ lưu lạc, những bức tranh của ông trở về bằng ký ức, lặng lẽ chạm tới cội nguồn nơi nỗi nhớ hóa thành hình ảnh.

Khi hội họa thay bước chân trở về của vua Hàm Nghi

Khi hội họa thay bước chân trở về của vua Hàm Nghi

VOV.VN - Dù chưa từng có cơ hội trở về quê hương khi còn tại thế, vua Hàm Nghi vẫn tìm thấy một con đường khác, đó là hội họa. Sau hơn một thế kỷ lưu lạc, những bức tranh của ông trở về bằng ký ức, lặng lẽ chạm tới cội nguồn nơi nỗi nhớ hóa thành hình ảnh.

