Dịp 30/4 xem lại “Biệt động Sài Gòn”: Khi ký ức chiến tranh hòa trong niềm tự hào

Trong dòng chảy của điện ảnh cách mạng Việt Nam, “Biệt động Sài Gòn” vẫn đứng như một cột mốc đặc biệt – không chỉ bởi quy mô sản xuất vào thời điểm ra đời, mà còn vì cách bộ phim định hình ký ức thị dân về chiến tranh. Dịp 30/4, khi nhu cầu nhìn lại lịch sử trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, việc xem lại tác phẩm này không đơn thuần là thưởng thức nghệ thuật, mà còn là một hành vi “đọc lại quá khứ” bằng hình ảnh.

Ra mắt năm 1986 dưới bàn tay của đạo diễn Long Vân, bộ phim nhanh chóng tạo nên hiện tượng tiếp nhận rộng rãi. Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam còn hạn chế về kỹ thuật và nguồn lực, “Biệt động Sài Gòn” lại lựa chọn một không gian kể chuyện phức tạp: Đô thị Sài Gòn trước 1975, nơi chiến tranh không hiện ra bằng chiến hào hay rừng núi, mà ẩn mình trong từng con hẻm, từng mái nhà, từng thân phận.

Chính lựa chọn này đã làm nên giá trị thẩm mỹ và tư tưởng của phim. Thay vì nhấn mạnh những trận đánh trực diện, tác phẩm đặt trọng tâm vào cuộc chiến ngầm, nơi ranh giới giữa ta và địch bị xóa nhòa, nơi mỗi quyết định đều có thể trả giá bằng mạng sống. Những chiến sĩ biệt động không mang dáng dấp anh hùng theo nghĩa thông thường; họ “giấu mặt” giữa đời sống thường nhật, tồn tại như những bóng hình lặng lẽ nhưng mang trong mình sức nặng lịch sử.

Hệ thống nhân vật của phim vì thế trở thành điểm tựa cảm xúc mạnh mẽ. Ni cô Huyền Trang do Thanh Loan thể hiện không chỉ là một vai diễn thành công, mà còn là biểu tượng văn hóa, hình ảnh người phụ nữ vừa mềm mại vừa kiên cường, vừa đời thường vừa phi thường. Tư Chu của Quang Thái hay Bảy Bê của Hai Nhất cũng vậy, mỗi nhân vật là một lát cắt của đời sống chiến tranh đô thị, nơi lòng trung thành, sự hy sinh và cả nỗi cô độc luôn song hành.

Xem “Biệt động Sài Gòn” hôm nay, điều còn đọng lại không chỉ là kịch tính của những phi vụ tình báo, mà là cảm giác về một thời đại mà con người buộc phải sống trong trạng thái “hai mặt”, một cho đời sống thường nhật, một cho lý tưởng. Bộ phim không né tránh những tổn thất, những cuộc chia ly, những mất mát không thể gọi tên. Chính ở đó, giá trị nhân văn của tác phẩm được đẩy lên cao, chiến thắng không phải là khái niệm trừu tượng, mà là kết tinh từ những hy sinh rất cụ thể, rất con người.

Dịp Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, khi không khí kỷ niệm lan tỏa khắp các không gian văn hóa, việc trở lại với “Biệt động Sài Gòn” mang ý nghĩa như một nghi thức tưởng niệm bằng nghệ thuật. Không cần những đại cảnh hoành tráng, bộ phim vẫn đủ sức kéo người xem vào một “địa tầng ký ức”, nơi lịch sử không nằm trên sách vở mà sống động qua ánh mắt, cử chỉ và số phận con người.

Gần bốn thập niên đã trôi qua, ngôn ngữ điện ảnh có thể đã thay đổi, nhịp điệu kể chuyện có thể không còn phù hợp với thị hiếu hiện đại. Nhưng giá trị cốt lõi của “Biệt động Sài Gòn”, tính chân thực, chiều sâu tâm lý và tinh thần nhân văn vẫn giữ nguyên sức nặng. Đó không chỉ là một bộ phim, mà là một bản ký ức tập thể, một cách để các thế hệ hôm nay chạm vào lịch sử bằng cảm xúc, thay vì chỉ bằng dữ kiện. Nó hiện diện ngay trong từng khuôn hình, lặng lẽ, nhưng không bao giờ phai.