Kỳ vọng từ những thôn mới sau sắp xếp

Không còn là câu chuyện chuẩn bị trên giấy tờ, bộ máy mới của các thôn, tổ dân phố ở Thái Nguyên bắt đầu vận hành trong thực tế với nhiều việc phải triển khai ngay, từ kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ đến tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Dù còn không ít bỡ ngỡ, nhưng sự chủ động của đội ngũ cán bộ cơ sở đang tạo nên những tín hiệu tích cực ngay từ ngày đầu.

Ông Nguyễn Đức Thuận (ngoài cùng bên phải ảnh) nhận quyết định giữ cương vị Bí thư chi bộ thôn Yến Lạc, xã Na Rì, Thái Nguyên

Tại thôn Thống Nhất, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên quy mô dân số và diện tích đã tăng gần ba lần sau khi hợp nhất từ ba thôn (thôn 2, thôn 3 và thôn 4), với 438 hộ và hơn 1.680 nhân khẩu. Ngay trong ngày đầu vận hành, cán bộ thôn đã họp, rà soát nhiệm vụ, phân công công việc và thống nhất phương án điều hành để bộ máy mới nhanh chóng đi vào nền nếp.

“Sau sáp nhập, chúng tôi sẽ tập trung phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên trong Ban lãnh đạo thôn và Ban Công tác Mặt trận, tăng cường đối thoại với nhân dân, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và phát huy vai trò các đoàn thể để giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa. Với sự đồng lòng của bà con, tôi tin thôn mới sẽ sớm ổn định và phát triển bền vững”, ông Hoàng Việt Thế, Trưởng thôn Thống Nhất chia sẻ.

Địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn cùng sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, phong tục và tập quán cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Tại thôn Yến Lạc, xã Na Rì (được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba thôn) hiện có 542 hộ dân với Chi bộ gồm 215 đảng viên. Vì vậy, việc xây dựng sự thống nhất trong Chi bộ và tạo đồng thuận trong Nhân dân được xác định là nhiệm vụ ưu tiên ngay từ những ngày đầu.

Đội ngũ cán bộ được lựa chọn bảo đảm trình độ, sức trẻ và kinh nghiệm công tác

“Được Ban Thường vụ Đảng ủy tin tưởng giao nhiệm vụ là Bí thư Chi bộ trong thời điểm này, tôi vừa cảm thấy rất vinh dự, vừa nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình. Điều quan trọng nhất hiện nay là nhanh chóng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và tạo sự đồng thuận của nhân dân để thôn mới sớm ổn định và phát triển", ông Nguyễn Đức Thuận, Bí thư Chi bộ thôn Yến Lạc cho biết.

Không chỉ kiện toàn tổ chức, các địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn sự gắn kết cộng đồng sau sáp nhập. Tại thôn Vi Lạp, xã Bằng Thành, được thành lập từ ba thôn Phiêng Tạc, Vi Lạp và Nà Bẻ, hiện có 193 hộ với 881 nhân khẩu, là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Mông và Sán Chỉ.

Với Trưởng ban Công tác Mặt trận Triệu Thị Mủi, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là nền tảng để thôn mới hoạt động ổn định và hiệu quả. “Trên cương vị là Trưởng ban Công tác Mặt trận, tôi sẽ luôn gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, Trưởng thôn và các đoàn thể để tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới và giúp nhau phát triển kinh tế..."

Nếu ở khu vực nông thôn, vùng cao, thách thức chủ yếu là địa bàn rộng, giao thông khó khăn và sự đa dạng về dân cư thì tại các khu vực đô thị, yêu cầu đặt ra là nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm mọi hoạt động phục vụ người dân diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố là bước quan trọng nhằm xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tại tổ dân phố số 2, phường Bắc Kạn, các phương án về nhân sự, địa điểm sinh hoạt và tổ chức hoạt động đã được chuẩn bị từ trước thời điểm sáp nhập. Anh Ma Đình Luân, Tổ trưởng tổ dân phố số 2 cho biết: “Đối với việc sắp xếp tổ mới, các phương án về trụ sở sinh hoạt, hội họp và nhân sự đã được chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm hoạt động ổn định. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, tạo sự đồng thuận để bà con yên tâm, cùng xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, phát triển”.

Theo phương án sắp xếp, ngoài 177 thôn, tổ dân phố được giữ nguyên do đáp ứng tiêu chuẩn hoặc có yếu tố đặc thù, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lại 2.926 thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.416 thôn, tổ dân phố, giảm khoảng 55% so với trước. Các địa phương cũng ưu tiên lựa chọn đội ngũ cán bộ có trình độ, am hiểu công nghệ thông tin, có kinh nghiệm thực tiễn và uy tín trong Nhân dân để đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Sự chủ động của chính quyền cơ sở cũng tạo thêm niềm tin cho người dân vào mô hình mới.

“Sau sáp nhập, tôi tin bộ máy của tổ dân phố mới sẽ sớm hoạt động ổn định, phục vụ người dân tốt hơn. Tôi cũng mong cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng bà con phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển”, ông Hoàng Văn Minh, người dân phường Quan Triều bày tỏ kỳ vọng.

Ngày đầu vận hành sau sáp nhập chắc chắn còn nhiều việc phải tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên, từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chính quyền, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở và sự đồng thuận của Nhân dân, các thôn, tổ dân phố mới ở Thái Nguyên đang từng bước hình thành nhịp vận hành ổn định. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý và phục vụ người dân trong giai đoạn mới.