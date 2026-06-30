Sắp xếp tổ dân phố tại Ba Đình, Hà Nội: Làm kỹ từ cơ sở, điều chỉnh từ thực tiễn

Ba Đình đặt mục tiêu giảm 61% số tổ dân phố

Trong quá trình triển khai Đề án sắp xếp tổ dân phố theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Ba Đình xác định đây là nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến đời sống cộng đồng dân cư, vì vậy mọi bước thực hiện đều được tiến hành thận trọng, công khai và lấy sự đồng thuận của người dân làm trọng tâm.

Hiện nay, trên địa bàn phường Ba Đình có 47 tổ dân phố, với khoảng 15.150 hộ gia đình, dân số khoảng 46.515 người. Theo dự thảo Đề án đã được lấy ý kiến và nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân phường, sau khi sắp xếp, địa phương sẽ còn 18 tổ dân phố, giảm 29 tổ, tương đương khoảng 61%.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Văn hoá-Xã hội phường Ba Đình (Hà Nội)

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Văn hoá-Xã hội phường Ba Đình (Hà Nội), mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối về mặt tổ chức. Điều quan trọng hơn là xây dựng mô hình tổ dân phố mới có quy mô hợp lý, địa bàn quản lý rõ ràng, thuận lợi cho điều hành, giảm chồng chéo, nâng cao chất lượng hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư.

Phường Ba Đình là địa bàn trung tâm của Thủ đô Hà Nội, có mật độ dân cư cao, không gian đô thị đan xen, nhiều di tích lịch sử - văn hóa, nhiều tuyến phố, ngõ, ngách nhỏ. Do đó, yêu cầu đặt ra là việc sắp xếp phải vừa bảo đảm đúng quy định, vừa phù hợp với đặc thù quản lý đô thị và gìn giữ sự gắn kết của cộng đồng dân cư.

“Có thể khẳng định rằng, việc sắp xếp từ 47 xuống 18 tổ dân phố là một bước điều chỉnh lớn, tác động trực tiếp đến tổ chức cộng đồng dân cư ở cơ sở. Vì vậy, phường xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được thực hiện một cách chặt chẽ, dân chủ, công khai, có lộ trình, có sự đồng thuận cao. Phải bảo đảm sau sắp xếp, tổ dân phố mới phải hoạt động tốt hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn chứ không đơn thuần chỉ là thay đổi về mặt số lượng”, ông Nguyễn Thanh Tùng nói.

Làm kỹ từ cơ sở, lắng nghe từ cơ sở, điều chỉnh từ thực tiễn

Theo lãnh đạo phường Ba Đình, việc tổ chức lại tổ dân phố phải bảo đảm Đề án khi ban hành không chỉ đúng quy định mà còn có thể triển khai thuận lợi ngay trong thực tiễn. Chính vì vậy, phương châm xuyên suốt được địa phương xác định là "làm kỹ từ cơ sở, lắng nghe từ cơ sở, điều chỉnh từ thực tiễn", nhằm bảo đảm Đề án sau khi ban hành không chỉ “đúng quy định” mà còn “đi vào cuộc sống”, tạo được sự đồng thuận và ổn định ngay từ khi tổ chức triển khai thực hiện.

Trưởng phòng Văn hoá-Xã hội phường Ba Đình cho biết, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quận trước đây về sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, phường Ba Đình đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có tác động trực tiếp đến tổ chức cộng đồng dân cư, đến hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Vì vậy, phường đã triển khai công việc này theo hướng bài bản, chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục và đặc biệt coi trọng công tác dân vận, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

Trước hết, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân (UBND) phường đã quán triệt đầy đủ mục tiêu, nguyên tắc sắp xếp tổ dân phố đến toàn bộ cán bộ cơ sở và các đoàn thể. Ngay sau đó, phường thành lập tổ tham mưu để rà soát toàn diện 47 tổ dân phố. Nội dung kiểm tra tập trung vào dân số, địa bàn, hạ tầng sinh hoạt, các thiết chế văn hóa - tín ngưỡng và những đặc điểm đặc thù của từng khu dân cư.

Thứ hai, trên cơ sở kết quả rà soát, UBND phường xây dựng dự thảo Đề án, báo cáo Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, cho ý kiến định hướng. Không dừng lại ở việc đối chiếu hồ sơ, số liệu hành chính, phường Ba Đình còn tổ chức khảo sát thực địa, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, nhất là tại các địa bàn có đặc thù về lịch sử cộng đồng, di tích, thiết chế văn hóa hoặc có ranh giới dân cư đan xen. Đây là cơ sở để địa phương hoàn thiện phương án sắp xếp theo đúng thực tiễn, thay vì áp dụng một cách máy móc.

Thứ ba, phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị phản biện xã hội, đồng thời gửi dự thảo Đề án đến các Ban Công tác Mặt trận địa bàn dân cư, chi bộ, tổ dân phố để nghiên cứu, góp ý. Phường đã ghi nhận nhiều ý kiến góp ý về phương án sắp xếp từng cụm tổ dân phố, bố trí địa bàn quản lý, nhà sinh hoạt cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán, cũng như cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở sau sắp xếp.

Phường Ba Đình đặt mục tiêu giảm 61% số tổ dân phố sau sáp nhập

Thứ tư, sau khi tiếp thu, giải trình, hoàn thiện phương án, UBND phường tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng thành phần, đúng trình tự, có tổng hợp kết quả, có báo cáo giải trình và trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Một điểm đáng chú ý khác trong Đề án là phương án đặt tên tổ dân phố mới theo số thứ tự. Cách đặt tên này được nghiên cứu trên cơ sở tính liên hoàn của địa bàn quản lý, bảo đảm thuận lợi cho công tác quản lý hành chính, cập nhật dữ liệu dân cư và điều hành lâu dài.

“Chúng tôi cho rằng, việc giữ gìn văn hóa truyền thống không chỉ nằm ở tên gọi hay số thứ tự của tổ dân phố, mà còn nằm ở cách tổ chức cộng đồng dân cư, cách bảo tồn di tích, duy trì lễ hội, nếp sống văn minh, thiết chế văn hóa và sự gắn kết của người dân trên địa bàn”, ông Nguyễn Thanh Tùng nói.

Trên cơ sở đó, ông Tùng khẳng định, trong quá trình hoàn thiện Đề án sáp nhập, phường Ba Đình sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến người dân để bảo đảm phương án cuối cùng vừa phù hợp về quản lý, vừa hài hòa về văn hóa và lịch sử địa phương.