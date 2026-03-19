Lá phiếu gửi gắm niềm tin

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được tổ chức trên phạm vi cả nước vào ngày 15/3 vừa qua là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tham gia các cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương trong nhiệm kỳ mới.

Cử tri Hà Nội tìm hiểu kỹ thông tin để lựa chọn ứng cử viên xứng đáng

Cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí dân chủ, phấn khởi và trách nhiệm của cử tri cả nước. Theo số liệu thống kê sơ bộ gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt khoảng 99,69%. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đều có tỷ lệ cử tri tham gia trên 99%. Mức độ tham gia cao của cử tri cho thấy tinh thần trách nhiệm công dân và sự quan tâm của nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sau khi đã trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu chọn những người tiêu biểu nhất để bầu vào đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, cử tri đặt niềm tin, kỳ vọng vào những người đại diện cho mình vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân sẽ hoàn thành tốt vai trò là đại biểu dân cử.

Cũng như mọi cử tri cả nước, Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình tại Hà Nội đã khẳng định một niềm tin, từ ngày hội của toàn dân sẽ bầu ra một nhiệm kỳ mới với các đại biểu đủ uy tín, tín nhiệm để gánh vác việc chung của địa phương, của đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 chiều 16/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sơ bộ thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đạt rất cao, khoảng 99,69%; không phải tổ chức bầu lại ở bất kỳ đơn vị bầu cử nào trong cả nước.

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng để báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Dự kiến sáng ngày 22/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ công bố kết quả bầu cử. Trên cơ sở đó, sẽ lập danh sách những người trúng cử, Ủy ban Công tác đại biểu sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu.

Cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp đã thành công tốt đẹp, đúng nghĩa ngày hội toàn dân. Thành công đó sẽ càng được khẳng định sinh động qua hiệu lực, hiệu quả của cơ quan dân cử trong thời gian tới.