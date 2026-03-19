Lá phiếu gửi gắm niềm tin

Thứ Năm, 06:00, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn 76 triệu cử tri cả nước đã hoàn thành quyền trách nhiệm của mình khi đi bầu cử với niềm tin và kỳ vọng lớn lao. Mỗi lá phiếu không chỉ lựa chọn người đại diện, mà còn gửi gắm kỳ vọng về những quyết sách lớn cho giai đoạn phát triển mới.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được tổ chức trên phạm vi cả nước vào ngày 15/3 vừa qua là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tham gia các cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương trong nhiệm kỳ mới.

la phieu gui gam niem tin hinh anh 1
Cử tri Hà Nội tìm hiểu kỹ thông tin để lựa chọn ứng cử viên xứng đáng

Cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí dân chủ, phấn khởi và trách nhiệm của cử tri cả nước. Theo số liệu thống kê sơ bộ gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt khoảng 99,69%. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đều có tỷ lệ cử tri tham gia trên 99%. Mức độ tham gia cao của cử tri cho thấy tinh thần trách nhiệm công dân và sự quan tâm của nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sau khi đã trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu chọn những người tiêu biểu nhất để bầu vào đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, cử tri đặt niềm tin, kỳ vọng vào những người đại diện cho mình vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân sẽ hoàn thành tốt vai trò là đại biểu dân cử.

Cũng như mọi cử tri cả nước, Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình tại Hà Nội đã khẳng định một niềm tin, từ ngày hội của toàn dân sẽ bầu ra một nhiệm kỳ mới với các đại biểu đủ uy tín, tín nhiệm để gánh vác việc chung của địa phương, của đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 chiều 16/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sơ bộ thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đạt rất cao, khoảng 99,69%; không phải tổ chức bầu lại ở bất kỳ đơn vị bầu cử nào trong cả nước.

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng để báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Dự kiến sáng ngày 22/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ công bố kết quả bầu cử. Trên cơ sở đó, sẽ lập danh sách những người trúng cử, Ủy ban Công tác đại biểu sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu.

Cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp đã thành công tốt đẹp, đúng nghĩa ngày hội toàn dân. Thành công đó sẽ càng được khẳng định sinh động qua hiệu lực, hiệu quả của cơ quan dân cử trong thời gian tới.

ket_qua_bau_cu_gia_lai.jpg

Gia Lai công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Chiều 18/3, Hội đồng Bầu cử tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả cho thấy, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch, với tỷ lệ cử tri tham gia cao.

PV/VOV1
Tag: lá phiếu niềm tin bầu cử Quốc hội khóa XVI cử tri cả nước đi bầu kỳ vọng cử tri trách nhiệm đại biểu dân cử
Nghệ An có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cao nhất các nhiệm kỳ bầu cử gần đây
Nghệ An có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cao nhất các nhiệm kỳ bầu cử gần đây

VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn Nghệ An đạt tỷ lệ 99,86% của tri đi bỏ phiếu, mức cao nhất trong các trong các nhiệm kỳ gần đây, trong đó bầu đủ 100% đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.

Nghệ An có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cao nhất các nhiệm kỳ bầu cử gần đây

Nghệ An có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cao nhất các nhiệm kỳ bầu cử gần đây

VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn Nghệ An đạt tỷ lệ 99,86% của tri đi bỏ phiếu, mức cao nhất trong các trong các nhiệm kỳ gần đây, trong đó bầu đủ 100% đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.

Niềm tin của gần 79 triệu cử tri cả nước đối với cuộc bầu cử

VOV.VN - Gần 79 triệu cử tri khắp mọi miền đất nước đã thực hiện quyền chính trị cơ bản và thiêng liêng nhất của công dân là trực tiếp bỏ phiếu bầu chọn đại biểu tiêu biểu nhất tham gia Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Niềm tin của gần 79 triệu cử tri cả nước đối với cuộc bầu cử

Niềm tin của gần 79 triệu cử tri cả nước đối với cuộc bầu cử

VOV.VN - Gần 79 triệu cử tri khắp mọi miền đất nước đã thực hiện quyền chính trị cơ bản và thiêng liêng nhất của công dân là trực tiếp bỏ phiếu bầu chọn đại biểu tiêu biểu nhất tham gia Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

