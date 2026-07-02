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Lai Châu bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Thứ Năm, 08:49, 02/07/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Trao quyết định và chúc mừng ông Hoàng Minh Hải - tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung nhấn mạnh, trong bối cảnh Lai Châu đang tập trung thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đề nghị tân Chánh Văn phòng tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần chủ động, sáng tạo; khẩn trương rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả". 

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Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung trao quyết định và chúc mừng Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh tăng cường theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành.

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Tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu Hoàng Minh Hải.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Minh Hải bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, rèn luyện, cùng tập thể Văn phòng UBND tỉnh giữ vững đoàn kết, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh.

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Đoàn kiểm tra, giám sát Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu

Chiều 5/6, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu. 

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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