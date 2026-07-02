Lai Châu bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Trao quyết định và chúc mừng ông Hoàng Minh Hải - tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung nhấn mạnh, trong bối cảnh Lai Châu đang tập trung thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đề nghị tân Chánh Văn phòng tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần chủ động, sáng tạo; khẩn trương rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung trao quyết định và chúc mừng Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh tăng cường theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành.

Tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu Hoàng Minh Hải.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Minh Hải bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, rèn luyện, cùng tập thể Văn phòng UBND tỉnh giữ vững đoàn kết, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh.