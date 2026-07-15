Lâm Đồng: Chính quyền hai cấp chuyển từ quản lý sang phục vụ

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng không chỉ được tinh gọn, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, điều đáng chú ý hơn là cách chính quyền đến gần người dân. Những cuộc đối thoại định kỳ, các buổi tiếp dân tại cơ sở, cùng việc người đứng đầu trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc đã dần trở thành nền nếp, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ.

Lãnh đạo xã Hàm Tân gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân trong mô hình "Lắng nghe và nói chuyện cùng dân" được tổ chức định kỳ vào sáng thứ Năm hằng tuần.

Mỗi sáng thứ Năm, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hàm Tân lại trở thành nơi gặp gỡ giữa chính quyền và người dân. Bên cạnh bàn tiếp nhận hồ sơ, những ly trà, nước, cà phê được chuẩn bị sẵn để mời bà con trong lúc chờ làm thủ tục hay trò chuyện cùng lãnh đạo xã. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã duy trì mô hình "Lắng nghe và nói chuyện cùng dân", tạo không gian cởi mở để người dân trực tiếp phản ánh những khó khăn, vướng mắc và được lắng nghe, giải đáp ngay tại chỗ.

Không gian đối thoại gần gũi giữa chính quyền và người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hàm Tân góp phần rút ngắn khoảng cách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc ngay từ cơ sở.

"Những thủ tục giấy tờ liên quan đến đất cát thì bức xúc ghê lắm, nhưng nhờ ngày thứ Năm tiếp người dân, có lãnh đạo ở đấy đã hướng dẫn chúng tôi thực hiện các bước để làm cho trọn vẹn, nhanh nhẹn", ông Trần Quang Thanh, người dân xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.

Thứ Năm đối thoại ở xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng, bây giờ đã trở thành nơi người dân phản ánh nhiều vấn đề, từ hồ sơ đất đai, giao thông, an sinh xã hội đến những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính. Điều được ghi nhận không chỉ là thái độ cầu thị của cán bộ xã, việc ghi nhận ý kiến được thực hiện nghiêm túc mà những phản hồi của xã cũng đạt được sự cụ thể, rõ ràng.

Người dân thực hiện thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hàm Tân. Sáu tháng đầu năm nay, gần 93% hồ sơ được giải quyết trước hạn và 100% hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử.

"Các nhân viên hành chính có hướng dẫn tận tình, rõ ràng, nhã nhặn. Các bước thực hiện cũng nhanh gọn. Riêng việc gửi về quê để xác nhận các thông tin là có hay không thì cũng được chính quyền làm rất tốt", bà Võ Thị Diệu Huyền, người dân xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng nhận xét.

Đến nay, UBND xã Hàm Tân đã duy trì 16 buổi đối thoại, ghi nhận hơn 523 lượt ý kiến, kiến nghị, trung bình khoảng 20 ý kiến mỗi buổi. Từ những phản ánh về thủ tục hành chính, hạ tầng giao thông, đất đai đến các vấn đề dân sinh, tất cả đều được lãnh đạo xã trực tiếp lắng nghe, phân loại xử lý hoặc giao cơ quan chuyên môn xây dựng lộ trình giải quyết. Theo ông Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hàm Tân, đây không chỉ là những cuộc gặp gỡ định kỳ, mà là cam kết "nói đi đôi với làm", giúp người dân thấy ý kiến của mình được tôn trọng và được giải quyết.

Trụ sở UBND xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng - nơi triển khai mô hình "Lắng nghe và nói chuyện cùng dân", góp phần đổi mới phương thức phục vụ theo hướng gần dân, sát dân và lấy người dân làm trung tâm.

"Hỗ trợ cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính và ngồi nói chuyện cùng người dân để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc khi họ đến với chính quyền. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiếp nhận luôn, xử lý những ý kiến góp ý để xây dựng chính quyền ngày càng tốt hơn. Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công, chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực hết sức mình để phục vụ một cách tốt nhất cho người dân khi đến làm các thủ tục hành chính", ông Nguyễn Thành Nam nói.

Một năm chưa phải là quãng thời gian dài, nhưng đủ để thấy sự chuyển biến trong tư duy phục vụ của chính quyền địa phương hai cấp. Khi chính quyền chủ động đến với dân, lắng nghe và giải quyết những vấn đề từ cơ sở, thì thước đo của cải cách hành chính không chỉ là hiệu quả công việc, mà còn là niềm tin và sự hài lòng của người dân.