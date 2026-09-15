Lâm Đồng phát sinh thêm 311 cơ sở nhà, đất dôi dư do cấp xã quản lý

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, các xã, phường trong tỉnh tiếp tục rà soát toàn bộ cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Tổ Chỉ đạo 751 tỉnh Lâm Đồng họp rà soát, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Kết quả tổng hợp mới nhất cho thấy, 94 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh báo cáo có tổng cộng 672 cơ sở nhà, đất dôi dư do UBND cấp xã quản lý, tăng 311 cơ sở so với số liệu báo cáo trước.

Trong số 672 cơ sở này, 167 cơ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý; 505 cơ sở chưa được phê duyệt phương án.

Trước đợt rà soát lần này, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng báo cáo đã hoàn thành phương án xử lý đối với 505 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, có 361 cơ sở nhà đất do cấp xã quản lý.

Đến ngày 31/12/2026 tỉnh Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành phương án xử lý đối với tất cả cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2026 hoàn thành phương án xử lý đối với tất cả cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.