English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lâm Đồng phát sinh thêm 311 cơ sở nhà, đất dôi dư do cấp xã quản lý

Thứ Ba, 11:37, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng vừa rà soát, cập nhật tình hình quản lý, xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Qua đó, toàn tỉnh phát sinh thêm 311 cơ sở nhà, đất dôi dư do cấp xã quản lý so với số liệu báo cáo trước.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, các xã, phường trong tỉnh tiếp tục rà soát toàn bộ cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

lam Dong phat sinh them 311 co so nha, dat doi du do cap xa quan ly hinh anh 1
Tổ Chỉ đạo 751 tỉnh Lâm Đồng họp rà soát, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Kết quả tổng hợp mới nhất cho thấy, 94 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh báo cáo có tổng cộng 672 cơ sở nhà, đất dôi dư do UBND cấp xã quản lý, tăng 311 cơ sở so với số liệu báo cáo trước.

Trong số 672 cơ sở này, 167 cơ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý; 505 cơ sở chưa được phê duyệt phương án.

Trước đợt rà soát lần này, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng báo cáo đã hoàn thành phương án xử lý đối với 505 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, có 361 cơ sở nhà đất do cấp xã quản lý.

lam Dong phat sinh them 311 co so nha, dat doi du do cap xa quan ly hinh anh 2
Đến ngày 31/12/2026 tỉnh Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành phương án xử lý đối với tất cả cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2026 hoàn thành phương án xử lý đối với tất cả cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàng loạt hồ sơ đất đai ở Lâm Đồng ách tắc vì thiếu con dấu sau sáp nhập
Hàng loạt hồ sơ đất đai ở Lâm Đồng ách tắc vì thiếu con dấu sau sáp nhập

VOV.VN - Tại một số xã, phường thuộc tỉnh Lâm Đồng, suốt 10 ngày qua, nhiều hồ sơ liên quan đến đất đai bị ách tắc chỉ vì lý do: Cơ quan chuyên môn chưa có con dấu. Thực tế này đi ngược với tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Hàng loạt hồ sơ đất đai ở Lâm Đồng ách tắc vì thiếu con dấu sau sáp nhập

Hàng loạt hồ sơ đất đai ở Lâm Đồng ách tắc vì thiếu con dấu sau sáp nhập

VOV.VN - Tại một số xã, phường thuộc tỉnh Lâm Đồng, suốt 10 ngày qua, nhiều hồ sơ liên quan đến đất đai bị ách tắc chỉ vì lý do: Cơ quan chuyên môn chưa có con dấu. Thực tế này đi ngược với tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Cử tri Lâm Đồng lo cán bộ Đắk Nông và Bình Thuận vất vả sau sáp nhập
Cử tri Lâm Đồng lo cán bộ Đắk Nông và Bình Thuận vất vả sau sáp nhập

VOV.VN - Cùng với công tác phòng chống tham nhũng, những vất vả, khó khăn đối với cán bộ tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận sau sáp nhập là vấn đề được cử tri Lâm Đồng đặc biệt quan tâm.

Cử tri Lâm Đồng lo cán bộ Đắk Nông và Bình Thuận vất vả sau sáp nhập

Cử tri Lâm Đồng lo cán bộ Đắk Nông và Bình Thuận vất vả sau sáp nhập

VOV.VN - Cùng với công tác phòng chống tham nhũng, những vất vả, khó khăn đối với cán bộ tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận sau sáp nhập là vấn đề được cử tri Lâm Đồng đặc biệt quan tâm.

Hai xã mới sau sáp nhập của Lâm Đồng đối mặt khó khăn về nhân sự
Hai xã mới sau sáp nhập của Lâm Đồng đối mặt khó khăn về nhân sự

VOV.VN - Sau gần một tháng sáp nhập về tỉnh Lâm Đồng, hai xã Hồng Sơn và Hàm Thuận Bắc (thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận trước đây) đang đối mặt với nhiều vướng mắc trong vận hành.

Hai xã mới sau sáp nhập của Lâm Đồng đối mặt khó khăn về nhân sự

Hai xã mới sau sáp nhập của Lâm Đồng đối mặt khó khăn về nhân sự

VOV.VN - Sau gần một tháng sáp nhập về tỉnh Lâm Đồng, hai xã Hồng Sơn và Hàm Thuận Bắc (thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận trước đây) đang đối mặt với nhiều vướng mắc trong vận hành.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội