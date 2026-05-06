Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Đặc khu Phú Quý vẫn còn lúng túng

Thứ Tư, 05:20, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Đặc khu Phú Quý, một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành còn theo mô hình 3 cấp, gây vướng mắc, mâu thuẫn khi áp dụng thực tế mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc phân định thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã vẫn còn một số nhiệm vụ chưa thật sự rõ ràng và đầy đủ, dẫn đến tình trạng quá tải...

Những vướng mắc này được nêu ra tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp do Đảng ủy Đặc khu Phú Quý (trước đây là huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận), tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Theo báo cáo tại hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại đặc khu Phú Quý vẫn còn một số hạn chế.

Toàn cảnh hội nghị

Cụ thể, việc phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực chưa thật sự đồng bộ; vẫn còn nội dung chồng chéo, chưa rõ thẩm quyền giữa các cấp, nhất là trong quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên - môi trường và giải quyết thủ tục hành chính liên thông.

Công tác cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng đều, vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết chậm, phần mềm hành chính công đôi lúc phát sinh lỗi, ảnh hưởng đến quá trình xử lý công việc. Ở một số thời điểm, việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa thật sự nhịp nhàng; năng lực xử lý công việc của một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế, nhất là đối với các nhiệm vụ mới, phức tạp.

Trung tâm Hành chính công Đặc khu Phú Quý

Khối lượng công việc tăng lên, nhưng trình độ, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của một số cán bộ, công chức một số bộ phận chưa đáp ứng kịp.

Tại Đặc khu Phú Quý, những hạn chế nêu trên chủ yếu do mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là nội dung mới, vừa triển khai vừa hoàn thiện nên còn lúng túng trong tổ chức thực hiện ở một số lĩnh vực. Cùng với đó, hệ thống văn bản hướng dẫn, phân cấp, phân quyền ở một số nội dung chưa thật sự đồng bộ, chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn…

Trụ sở Đảng ủy Đặc khu Phú Quý

Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính của huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trước đây; cách đất liền 56 hải lý, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, phụ thuộc phần lớn vào khai thác hải sản và du lịch, dịch vụ.

Đặc khu Phú Quý có 10 thôn và 25 cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy và Ủy ban nhân dân đặc khu, với tổng số đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động 566 người. 

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết tại Đặc khu Phú Quý

VOV.VN - Sáng 27/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng do ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết tại Đặc khu Phú Quý.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: phú quý đặc khu lâm đồng hai cấp chính quyền vận hành
