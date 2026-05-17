Lâm Đồng thiếu nhân sự cấp xã, khuyết nhiều vị trí lãnh đạo

Tỉnh Lâm Đồng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự cấp xã khi còn thiếu tới 990 biên chế công chức so với chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý khuyết kéo dài đang tạo áp lực lớn lên hoạt động của bộ máy cơ sở trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cán bộ, công chức cấp xã giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa ở Lâm Đồng. Tình trạng thiếu hụt nhân sự, nhất là vị trí lãnh đạo, quản lý đang tạo áp lực lớn lên hoạt động của địa phương

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, tình trạng thiếu hụt tập trung chủ yếu ở các vị trí quản lý, điều hành với 466 phó trưởng phòng và tương đương chưa được bố trí; 118 trưởng phòng còn khuyết; cùng 11 phó trưởng ban HĐND cấp xã còn thiếu. Thực trạng này đã ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng giải quyết công việc tại cơ sở.

Trước áp lực thiếu hụt nhân sự, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các sở, ngành tiếp tục rà soát, giới thiệu nhân sự đủ điều kiện để xem xét bố trí giữ chức vụ phó chủ tịch UBND cấp xã.

Theo yêu cầu, mỗi cơ quan, đơn vị phải giới thiệu 5 công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng hoặc tương đương; bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện chức danh theo quy định và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Trụ sở HĐND và UBND đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tuy nhiên, đến nay một số nhân sự được giới thiệu trước đó đã được điều động nhận nhiệm vụ khác, trong khi số lượng đề xuất từ các đơn vị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Điều này khiến bài toán nhân sự cấp xã tại Lâm Đồng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc tại cơ sở ngày càng tăng.