Cải chính

Làm rõ tư duy đột phá phát triển kinh tế tư nhân từ Nghị quyết số 68-NQ/TW

Thứ Tư, 11:49, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuốn sách "Nghị quyết số 68 - NQ/TW của Bộ Chính trị: Đột phá để phát triển kinh tế tư nhân - Hỏi và đáp" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới cùng ý nghĩa chiến lược của Nghị quyết bằng hình thức hỏi - đáp ngắn gọn, dễ hiểu, giàu tính thực tiễn.

Cuốn sách khái quát khá toàn diện quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về kinh tế tư nhân qua 40 năm đổi mới. Từ chỗ từng được nhìn nhận là khu vực cần cải tạo, đến nay kinh tế tư nhân đã được xác định là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia” - bước chuyển có ý nghĩa đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn. Cuốn sách đồng thời phân tích những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển tư duy của Đảng qua các nghị quyết, văn kiện đại hội Đảng và chính sách lớn liên quan đến kinh tế tư nhân, cho thấy tư duy phát triển ngày càng cởi mở, toàn diện và phù hợp hơn với yêu cầu của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cuốn sách còn đi sâu phân tích thực trạng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, cuốn sách phân tích những nội dung mới và tư duy đột phá được thể hiện trong Nghị quyết số 68-NQ/TW như: chuyển từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo và hỗ trợ” doanh nghiệp; chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; bảo đảm quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh và quyền cạnh tranh bình đẳng; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn. Cuốn sách cũng làm rõ các chủ trương về hình thành các doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh; tạo điều kiện để doanh nhân tham gia quản trị đất nước; đồng thời xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hiện đại và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Điểm đáng chú ý là cuốn sách không chỉ phân tích nội dung của Nghị quyết số 68-NQ/TW mà còn mở rộng tới vai trò của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Từ Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp đến cộng đồng doanh nghiệp đều được đặt trong mối quan hệ đồng hành nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. 

Sách được biên soạn bởi nhóm tác giả (Nguyễn Thái Bình chủ biên), do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

Thay vì trình bày nặng tính lý luận hay sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên ngành khó tiếp cận, nhóm biên soạn lựa chọn hình thức hỏi - đáp với những câu hỏi ngắn, trực diện vào các vấn đề mà xã hội quan tâm giúp người đọc dễ theo dõi, dễ tra cứu và dễ nắm bắt nội dung, đặc biệt phù hợp với cán bộ cơ sở, doanh nghiệp, doanh nhân, sinh viên và đông đảo bạn đọc trong cả nước.

Trong cuốn sách, bạn đọc còn tìm thấy thông tin về những cơ chế và chính sách mới nhằm tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Từ cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm quyền tài sản, hỗ trợ tín dụng, phát triển thị trường vốn đến khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…, tất cả đều được trình bày mạch lạc và dễ hiểu. Qua đó, bạn đọc có thể thấy rõ tinh thần đồng hành, kiến tạo phát triển của Nhà nước đối với doanh nghiệp, doanh nhân trong kỷ nguyên mới. Những phân tích về cơ hội, thách thức, yêu cầu đổi mới quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh hay tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu đều mang tính thực tiễn cao, giúp cuốn sách có giá trị tham khảo thiết thực đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Đây là cuốn cẩm nang hữu ích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bức tranh phát triển của kinh tế tư nhân Việt Nam hiện nay, đồng thời góp phần khơi dậy niềm tin, khát vọng và động lực phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân - lực lượng đang được kỳ vọng trở thành một trong những trụ cột quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

 

Minh Thư/VOV.VN
Tag: Nghị quyết số 68 - NQ/TW Bộ Chính trị phát triển kinh tế tư nhân Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
"Cú hích" từ Nghị quyết 68, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 cao kỷ lục
VOV.VN - Trong tháng 6, cả nước có hơn 24.400 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 176.800 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 137.200 lao động. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, cả nước có 91.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 820.900 tỷ đồng.

Toàn văn Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân

VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm ký Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.

TP.HCM dẫn đầu BPI 2025: Lực đẩy nào giúp kinh tế tư nhân bứt phá?

VOV.VN - Dẫn đầu cả nước về Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI) 2025, TP.HCM hiện sở hữu hơn 370.000 doanh nghiệp tư nhân. Dù đóng vai trò trụ cột, lực lượng này vẫn đang cần những chính sách đột phá về nhân lực, công nghệ và cơ chế dẫn dắt để thực sự bứt phá, nâng cao năng suất lao động.

