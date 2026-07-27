Lạng Sơn đưa dịch vụ công số đến gần người dân vùng biên

Với nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh Lạng Sơn, mỗi lần thực hiện thủ tục hành chính hầu như phải đi lại nhiều lần, chuẩn bị nhiều loại giấy tờ và chờ đợi khá lâu. Với việc đưa vào vận hành mô hình trạm dịch vụ công số, nhiều thao tác ấy giờ đây có thể được thực hiện ngay tại một điểm phục vụ duy nhất. Không chỉ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, mô hình còn mở ra cách tiếp cận mới trong cung cấp dịch vụ công ở khu vực miền núi, biên giới.

Ngày 27/7, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức triển khai mô hình trạm dịch vụ công số thí điểm tại 10 xã, phường trên địa bàn.

Những năm gần đây, trước yêu cầu mới đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, tỉnh Lạng Sơn xác định mọi giải pháp phải hướng đến mọi người dân, doanh nghiệp, lấy sự thuận tiện và mức độ hài lòng làm thước đo. Tỉnh đã hoàn thiện trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và 65 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường; đồng thời đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu điện tử. Việc đưa trạm dịch vụ công số vào vận hành là bước tiếp theo trong quá trình đó. Mô hình được triển khai thí điểm tại trung tâm phục vụ hành chính công của 10 xã, phường gồm: Lương Văn Tri, Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Na Sầm, Thất Khê và Bắc Sơn.

Theo ông Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank, trước khi triển khai tại Lạng Sơn, mô hình đã được vận hành tại 51 trạm dịch vụ công số ở Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Ninh Bình và Đà Nẵng. Mô hình là sự kết hợp của 3 yếu tố tại một điểm phục vụ duy nhất: Hành chính - Pháp lý - Tài chính. Tại đây, nhiều quy trình được chuẩn hóa, nhiều thủ tục được rút ngắn từ 10 - 15 phút xuống còn 3 - 5 phút.

"Người dân vừa có thể tiếp cận dịch vụ hành chính công hiện đại, xác thực thông tin, được cấp bản sao số tài liệu điện tử có giá trị pháp lý, tra cứu tình trạng hồ sơ; vừa sử dụng các dịch vụ tài chính - ngân hàng thiết yếu, thanh toán không dùng tiền mặt một cách thuận tiện, an toàn. Chúng tôi xác định lấy phản hồi thực tế của người dân làm thước đo cho thành công của dự án. Từ nền tảng thí điểm này, chúng tôi từng bước hoàn thiện để sẵn sàng nhân rộng trên toàn địa bàn tỉnh, đồng thời đúc kết những bài học kinh nghiệm cho các địa phương khác trên cả nước”, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank khẳng định.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tham quan, trải nghiệm mô hình trạm dịch vụ công số

Điểm khác biệt của trạm dịch vụ công số là tích hợp nhiều dịch vụ tại cùng một điểm. Người dân có thể xác thực thông tin bằng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID; tự nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, nhận bản sao điện tử có giá trị pháp lý, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến; đồng thời đăng ký các dịch vụ ngân hàng số và thực hiện giao dịch tài chính an toàn. Đối với một tỉnh miền núi, biên giới như Lạng Sơn, mô hình này góp phần giảm thời gian đi lại, hạn chế việc phải kê khai nhiều lần cùng một thông tin, đồng thời giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ tại bộ phận một cửa.

Từ 10 điểm triển khai đầu tiên, Lạng Sơn sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả thực tế để từng bước nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh.

Theo ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, hiệu quả của trạm dịch vụ công số không nằm ở thiết bị hiện đại mà ở việc người dân có thể tiếp cận và sử dụng thuận tiện, dễ dàng. Để mô hình được vận hành hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức vận hành hệ thống ổn định, liên tục; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

"Các sở, ngành phải tiếp tục rà soát, chuẩn hóa quy trình, tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu; nghiên cứu mở rộng các thủ tục hành chính có thể thực hiện trên trạm dịch vụ công số, nhưng phải bảo đảm đúng quy định, thuận tiện, an toàn, không phát sinh thêm thủ tục hoặc rào cản đối với người dân”, ông Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh.

Khoảng cách số cũng từng bước được thu hẹp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của nền hành chính và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số đi vào thực chất

Để mô hình phát huy hiệu quả, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu 10 xã, phường triển khai thí điểm phải bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ và đồng bào vùng sâu, vùng xa. Từ 10 điểm triển khai đầu tiên, Lạng Sơn sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả thực tế để từng bước nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh. Khi dịch vụ công được đưa đến gần hơn với người dân, nhất là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và biên giới, khoảng cách số cũng từng bước được thu hẹp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của nền hành chính và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số đi vào thực chất.