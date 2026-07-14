Lạng Sơn gắn trách nhiệm người đứng đầu nhằm nâng thứ tự xếp hạng chỉ số

Nhận thấy đây là kết quả còn thấp và chưa được như kỳ vọng, Lạng Sơn đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, đồng thời tập trung triển khai nhiều giải pháp đột phá, trong đó có gắn trách nhiệm người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị nhằm nâng thứ tự xếp hạng các chỉ số trên.

Năm 2025, Chỉ số PAR INDEX của tỉnh Lạng Sơn đạt 84,44/100 điểm, xếp thứ 33/34 tỉnh, thành phố. Trong đó, các chỉ số thành phần có xếp hạng thấp như “Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước” “Cải cách thủ tục hành chính” chưa tạo được chuyển biến rõ nét, ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung của tỉnh và phản ánh mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước còn hạn chế.

Lạng Sơn đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và tổ chức hội nghị để đánh giá lại nguyên nhân và bàn giải pháp khắc phục những hạn chế trong chỉ số SIPAS, PAR INDEX

Bên cạnh chỉ số PAR INDEX thì Chỉ số SIPAS của Lạng Sơn năm 2025 cũng chỉ đạt 78,80%, cũng chỉ xếp thứ 33/34 tỉnh, thành phố. Kết quả đo lường cho thấy người dân còn đánh giá thấp ở một số nội dung như: cung cấp thông tin, cơ hội tham gia góp ý chính sách, tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị, chất lượng một số chính sách công, đặc biệt trong lĩnh vực nước sinh hoạt và giao thông; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn và tuân thủ quy định của công chức…

Để tạo chuyển biến thực chất công tác cải cách hành chính, khắc phục những tiêu chí đánh giá thấp điểm, nâng thứ tự xếp hạng trong năm 2026, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính; xác định đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại lãnh đạo hàng quý.

Các sở, ngành, địa phương không né tránh, không đổ lỗi cho các nguyên nhân khách quan, cần nhìn nhận nghiêm túc kết quả đánh giá 2 chỉ số của tỉnh để xây dựng kế hoạch, phương án khắc phục ngay các hạn chế; cơ quan nào để mất điểm ở tiêu chí thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình thì cơ quan đó phải xây dựng phương án khắc phục; địa phương nào để hồ sơ chậm hạn, phản ánh kiến nghị kéo dài, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến thấp thì Chủ tịch UBND xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo xử lý. Bên cạnh đó, hằng tháng cần chủ động rà soát, tập trung đánh giá tiến độ thực hiện 8 lĩnh vực đánh giá với 88 chỉ tiêu thành phần trong 02 chỉ tiêu PAR INDEX và SIPAS để có giải pháp khắc phục kịp thời những chỉ tiêu chưa đạt, bảo đảm đạt điểm các tiêu chí thành phần theo tiến độ đề ra.

Bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Địa phương đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và tổ chức hội nghị để đánh giá lại nguyên nhân và bàn giải pháp khắc phục những hạn chế. Thời gian tới, Lạng Sơn sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, giao trách nhiệm cho người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tiến độ và chịu trách nhiệm về các kết quả, tiêu chí của 2 chỉ số này.

Bà Trần Thanh Nhàn cho biết: “Nhận thức đây là chỉ số mà Lạng Sơn được đánh giá rất thấp, chúng tôi đã phân rõ đầu mối theo dõi, đôn đốc và cảnh báo nguy cơ mất điểm, xây dựng công cụ theo dõi tiến độ hằng thắng, cơ quan nào chậm tiến độ, để mất điểm ở tiêu chí nào thì chịu trách nhiệm giải trình và phải có phương án khắc phục cụ thể ngay. Đồng thời tập trung khắc phục khâu yếu về thủ tục hành chính và hồ sơ chậm hạn; Chấn chỉnh thái độ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hướng dẫn hồ sơ của cán bộ công chức và đánh giá hằng quý với thủ trưởng các sở ban ngành và chủ tịch UBND các xã, gắn trực tiếp với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, kết quả cải c thủ tục hành chính và thái độ phục vụ và mức độ hài lòng của người dân. Cùng với đó đẩy mạnh CĐS, dịch vụ công trực tuyến, đồng bộ cơ sở dữ liệu, tái sử dụng dữ liệu của người dân khi đến làm thủ tục.”