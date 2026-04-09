Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt

Ngày 9/4/2026, Lãnh đạo các nước, chính đảng Nga, Brunei, Nhật Bản, Venezuela, Nam Phi, Kazakhstan, Angola, Thụy Điển, Thụy Sĩ đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, nhân dịp đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez chúc mừng Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước; cho biết hai nước cùng chia sẻ một lịch sử hào hùng về đấu tranh, phẩm giá và sự kiên cường, được gắn kết bởi mối quan hệ tôn trọng, đoàn kết và hợp tác đã được vun đắp qua nhiều năm; tái khẳng định niềm tin hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau tiến bước vì hạnh phúc của nhân dân, vì công cuộc xây dựng một thế giới công bằng, đa cực, đa trung tâm.

Đảng Cộng sản Nam Phi chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước; tin tưởng trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Tô Lâm sẽ đóng góp kinh nghiệm và kiến thức quý báu của mình để đưa sự nghiệp của toàn dân tộc Việt Nam tiến lên phía trước.

Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço, Nhà vua Thụy Điện Carl XVI Gustaf, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Thụy Sỹ Massimiliano Ay đã gửi các điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Lãnh đạo các nước, chính đảng Nga, Brunei, Nhật Bản, Venezuela, Nam Phi, Kazakhstan, Angola, Thụy Điển, Thụy Sĩ đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ngày 9/4/2026.

Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng nhân dịp được bầu làm Thủ tướng Chính phủ; cho biết Brunei Darussalam và Việt Nam tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị nồng ấm và lâu dài, được củng cố bởi quan hệ đối tác toàn diện trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng và giao lưu nhân dân. Quốc vương Brunei mong muốn tiếp tục cùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trên bình diện song phương cũng như trong khuôn khố hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác ASEAN, vì lợi ích chung của nhân dân và của hai quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhân dịp được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ; bày tỏ tin tưởng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tiếp tục quan tâm tăng cường hợp tác song phương trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga; khẳng định coi trọng thúc đẩy hợp tác ở các cấp với Chính phủ Việt Nam để mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học – kỹ thuật, văn hóa – nhân văn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án hợp tác lớn trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông, khoa học, giáo dục và các lĩnh vực khác, phục vụ lợi ích của hai nước.

Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội; phản ánh niềm tin của nhân dân và sự ghi nhận của Quốc hội đối với những đóng góp và kinh nghiệm chính trị của đồng chí Trần Thanh Mẫn; bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm phát triển bền vững, hoàn thiện cơ sở pháp lý và bảo vệ lợi ích của nhân dân Việt Nam; mong muốn thúc đẩy hơn nữa sự phát triển đối thoại liên nghị viện trên nhiều hình thức nhằm tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam cũng như tình hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp được bầu lại giữ chức Chủ tịch Quốc hội; đánh giá Quốc hội Việt Nam đã và đang góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản thông qua nhiều chương trình hoạt động, hợp tác đa dạng, phong phú trên cơ sở quan hệ hợp tác bền chặt. Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản mong muốn cùng với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đóng góp vào việc thúc đẩy, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Hạ viện Nhật Bản và Quốc hội Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Yerlan Koshanov chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp được Quốc hội bầu lại giữ chức Chủ tịch Quốc hội; chúc Chủ tịch Quốc hội triển khai thành công các sáng kiến ​​và các kế hoạch chiến lược nhằm nâng cao uy tín của đất nước. Chủ tịch Hạ viện Yerlan Koshanov bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ hữu nghị và quan hệ đối tác liên nghị viện giữa Kazakhstan và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai vì lợi ích của nhân dân hai nước.