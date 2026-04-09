Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém

Quyết tâm tăng trưởng “2 con số” năm 2026

Báo cáo cho thấy, năm 2025, kinh tế - xã hội Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi hoàn thành và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; bội chi ngân sách và nợ công tiếp tục được kiểm soát hiệu quả.

Tăng trưởng GDP đạt 8,02%, thuộc nhóm cao trong khu vực và thế giới; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD, đứng thứ 32 toàn cầu. GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao. Lạm phát được kiểm soát tốt, thị trường tiền tệ và lãi suất duy trì ổn định.

Hoạt động thương mại tiếp tục là điểm sáng với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên 930 tỷ USD, thặng dư thương mại hơn 20 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện đạt 27,6 tỷ USD – mức cao nhất từ trước đến nay. Các lĩnh vực như thương mại điện tử, du lịch quốc tế, chuyển đổi số đều tăng trưởng mạnh.

Cùng với đó, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ với hàng nghìn km đường cao tốc, góp phần nâng cao năng lực kết nối. Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực khi hoàn thành xóa hơn 334 nghìn nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng trên 102 nghìn căn nhà ở xã hội; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%.

Bước sang năm 2026, bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, giá năng lượng và chi phí vận tải tăng cao, tác động đến tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trong nước vẫn duy trì được đà phục hồi tích cực.

Quý I/2026, GDP ước tăng 7,83%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,51%. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 829,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 249,5 tỷ USD, tăng 23%.

Ba khu vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,7%. Du lịch phục hồi mạnh với gần 6,8 triệu lượt khách quốc tế. Các lĩnh vực mới như kinh tế số, thanh toán không dùng tiền mặt, dữ liệu số tiếp tục được thúc đẩy, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Tuy vậy, nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều khó khăn khi sức mua trong nước còn thấp, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường gia tăng, thị trường bất động sản phục hồi chậm. Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm có gần 92 nghìn doanh nghiệp rời thị trường, cho thấy áp lực lớn đối với khu vực sản xuất – kinh doanh.

Nhấn mạnh định hướng điều hành, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định: “Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất.”

Theo đó, Chính phủ xác định nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời thúc đẩy mạnh các động lực tăng trưởng từ đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; đẩy nhanh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành công nghệ cao.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt với tinh thần: “Lựa chọn đúng - Triển khai nhanh - Làm đến nơi, đến chốn - Đo lường bằng kết quả và trực tiếp chịu trách nhiệm”.

Nâng cao chất lượng cán bộ “khâu then chốt” của thực thi

Năm 2026 được xác định là năm bản lề, mở đầu cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, trong đó mục tiêu tăng trưởng “2 con số” là nhiệm vụ trọng tâm nhưng cũng là thách thức lớn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ đề ra loạt giải pháp: điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, tiền tệ; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh đầu tư công; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong đó, cải cách thể chế tiếp tục được xác định là đột phá quan trọng, với mục tiêu cắt giảm 50% thời gian và chi phí thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng được chú trọng, với mục tiêu hoàn thành hơn 110 nghìn căn nhà ở xã hội trong năm 2026, triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới

Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở. Đây được xác định là khâu then chốt, quyết định hiệu quả thực thi chính sách.

Thủ tướng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời nhấn mạnh: “Kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Cùng với đó, việc đổi mới đánh giá cán bộ theo kết quả công việc, gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu quả thực thi nhiệm vụ được đặt ra rõ ràng. Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải chủ động rà soát, sắp xếp lại đội ngũ, bảo đảm đúng người, đúng việc.

Việc đồng thời thay thế cán bộ yếu kém và trọng dụng người có năng lực, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.