Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi thư, điện mừng Quốc khánh Hoa Kỳ

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ James David Vance và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson.

Trong các thư, điện mừng, lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn đã đưa Hoa Kỳ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới sau một phần tư thiên niên kỷ qua; tái khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược; mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, khai mở những cơ hội hợp tác mới mang tính đột phá, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ...

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio.