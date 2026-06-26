English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Giám đốc chuỗi cung ứng Tập đoàn Coherent (Hoa Kỳ)

Thứ Sáu, 21:16, 26/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 26/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp ông Jeff Place, Giám đốc chuỗi cung ứng Tập đoàn Coherent (Hoa Kỳ).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chào mừng ông Jeff Place sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Coherent đối với quá trình phát triển ngành công nghệ cao của Việt Nam trong hơn 20 năm qua.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực tăng trưởng mới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có hàm lượng công nghệ cao, năng lực nghiên cứu - phát triển, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước, đào tạo nguồn nhân lực và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

pho thu tuong ho quoc dung tiep giam doc chuoi cung ung tap doan coherent hoa ky hinh anh 1

Cùng với đó, Việt Nam định hướng hình thành các hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, điện tử và công nghệ cao tại những địa phương có lợi thế về hạ tầng công nghiệp, logistics, nguồn nhân lực và khả năng kết nối chuỗi cung ứng; phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực cung ứng vật liệu, linh kiện và từng bước gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi giá trị công nghệ cao.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam khuyến khích phát triển các dự án trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật của từng địa phương.

pho thu tuong ho quoc dung tiep giam doc chuoi cung ung tap doan coherent hoa ky hinh anh 2

Về phía Tập đoàn Coherent, ông Jeff Place cho biết Coherent là một trong những tập đoàn có thế mạnh nổi bật khi làm chủ toàn bộ chuỗi cung ứng, từ vật liệu đầu vào, thiết bị sản xuất đến các hệ thống và sản phẩm hoàn chỉnh phục vụ thị trường toàn cầu. Coherent đã hiện diện tại Việt Nam khoảng 25 năm và xây dựng được các cơ sở sản xuất có chất lượng thuộc nhóm tốt nhất trong hệ thống toàn cầu của tập đoàn. Tập đoàn Coherent mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, chia sẻ thành quả phát triển thông qua mở rộng đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển hệ sinh thái bán dẫn.

Ông Jeff Place khẳng định Coherent tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam cũng như mối quan hệ hợp tác đã được xây dựng trong nhiều năm qua. Tập đoàn có kế hoạch phát triển dài hạn tại Việt Nam và mong muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển 10 năm, góp phần đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

pho thu tuong ho quoc dung tiep giam doc chuoi cung ung tap doan coherent hoa ky hinh anh 3

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Hoa Kỳ, trong đó hợp tác về kinh tế, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn và chuyển đổi số là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam, nhất là trong các ngành công nghệ cao và những lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn.

Vân Hồng/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thành phố Huế giảm khoảng 50% số thôn, tổ dân phố hiện nay
Thành phố Huế giảm khoảng 50% số thôn, tổ dân phố hiện nay

VOV.VN - Những ngày này, tại nhiều khu dân cư ở thành phố Huế tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Một vấn đề được đa số cử tri, nhân dân quan tâm đó là tên gọi thôn, tổ dân phố mới, băn khoăn việc quản lý địa bàn khi thôn, tổ dân phố rộng hơn... sau khi sắp xếp.

Thành phố Huế giảm khoảng 50% số thôn, tổ dân phố hiện nay

Thành phố Huế giảm khoảng 50% số thôn, tổ dân phố hiện nay

VOV.VN - Những ngày này, tại nhiều khu dân cư ở thành phố Huế tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Một vấn đề được đa số cử tri, nhân dân quan tâm đó là tên gọi thôn, tổ dân phố mới, băn khoăn việc quản lý địa bàn khi thôn, tổ dân phố rộng hơn... sau khi sắp xếp.

Đồng Tháp: Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 3 Ban quản lý dự án
Đồng Tháp: Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 3 Ban quản lý dự án

VOV.VN - Chiều nay (26/6), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị triển khai Quyết định về công tác cán bộ.

Đồng Tháp: Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 3 Ban quản lý dự án

Đồng Tháp: Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 3 Ban quản lý dự án

VOV.VN - Chiều nay (26/6), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị triển khai Quyết định về công tác cán bộ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên

VOV.VN - Sáng nay (26/6), làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai kết quả buổi làm việc với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu nghiên cứu phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên

VOV.VN - Sáng nay (26/6), làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai kết quả buổi làm việc với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu nghiên cứu phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên.

Hiện thực hóa đường lối đối ngoại Đại hội XIV, phát huy sức mạnh mềm dân tộc
Hiện thực hóa đường lối đối ngoại Đại hội XIV, phát huy sức mạnh mềm dân tộc

VOV.VN - Đối ngoại được xác định là động lực quan trọng mở rộng không gian phát triển, huy động nguồn lực, nâng cao vị thế quốc gia. Việc triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia, tạo nền tảng để VN phát triển nhanh, bền vững và chủ động hội nhập quốc tế.

Hiện thực hóa đường lối đối ngoại Đại hội XIV, phát huy sức mạnh mềm dân tộc

Hiện thực hóa đường lối đối ngoại Đại hội XIV, phát huy sức mạnh mềm dân tộc

VOV.VN - Đối ngoại được xác định là động lực quan trọng mở rộng không gian phát triển, huy động nguồn lực, nâng cao vị thế quốc gia. Việc triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia, tạo nền tảng để VN phát triển nhanh, bền vững và chủ động hội nhập quốc tế.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp