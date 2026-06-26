Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Giám đốc chuỗi cung ứng Tập đoàn Coherent (Hoa Kỳ)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chào mừng ông Jeff Place sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Coherent đối với quá trình phát triển ngành công nghệ cao của Việt Nam trong hơn 20 năm qua.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực tăng trưởng mới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có hàm lượng công nghệ cao, năng lực nghiên cứu - phát triển, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước, đào tạo nguồn nhân lực và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng với đó, Việt Nam định hướng hình thành các hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, điện tử và công nghệ cao tại những địa phương có lợi thế về hạ tầng công nghiệp, logistics, nguồn nhân lực và khả năng kết nối chuỗi cung ứng; phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực cung ứng vật liệu, linh kiện và từng bước gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi giá trị công nghệ cao.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam khuyến khích phát triển các dự án trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật của từng địa phương.

Về phía Tập đoàn Coherent, ông Jeff Place cho biết Coherent là một trong những tập đoàn có thế mạnh nổi bật khi làm chủ toàn bộ chuỗi cung ứng, từ vật liệu đầu vào, thiết bị sản xuất đến các hệ thống và sản phẩm hoàn chỉnh phục vụ thị trường toàn cầu. Coherent đã hiện diện tại Việt Nam khoảng 25 năm và xây dựng được các cơ sở sản xuất có chất lượng thuộc nhóm tốt nhất trong hệ thống toàn cầu của tập đoàn. Tập đoàn Coherent mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, chia sẻ thành quả phát triển thông qua mở rộng đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển hệ sinh thái bán dẫn.

Ông Jeff Place khẳng định Coherent tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam cũng như mối quan hệ hợp tác đã được xây dựng trong nhiều năm qua. Tập đoàn có kế hoạch phát triển dài hạn tại Việt Nam và mong muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển 10 năm, góp phần đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Hoa Kỳ, trong đó hợp tác về kinh tế, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn và chuyển đổi số là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam, nhất là trong các ngành công nghệ cao và những lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn.