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Mỹ sẽ trình diễn màn pháo hoa kỷ lục thế giới trong ngày Quốc khánh

Thứ Bảy, 05:39, 04/07/2026
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VOV.VN - Thủ đô Washington D.C. sẽ khép lại ngày Quốc khánh 4/7 và lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc bằng một màn trình diễn pháo hoa được kỳ vọng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, với mục tiêu xác lập kỷ lục thế giới về số lượng pháo hoa được bắn trong một chương trình.

 

Đơn vị tổ chức Pyrotecnico cho biết, sẽ khai hỏa hơn 850.000 quả pháo hoa trong chương trình kéo dài khoảng 40 phút, vượt qua kỷ lục hiện nay được thiết lập tại Philippines cách đây một thập kỷ. Khoảng hơn 26 tấn pháo hoa đã được vận chuyển từ bang Pennsylvania tới Washington, nơi 75 kỹ thuật viên sẽ trực tiếp vận hành màn trình diễn.

Pháo hoa sẽ được bắn đồng thời từ 8 sà lan trên sông Potomac cùng 2 điểm trên bờ tại West Potomac Park và khu vực hồ phản chiếu trước Đài tưởng niệm Lincoln, tạo nên một màn trình diễn bao trùm khu vực National Mall.

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Nước Mỹ tưng bừng kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc với nhiều sự kiện sôi động như diễu hành, hòa nhạc, triển lãm và bắn pháo hoa

Để tạo nên phần trình diễn đặc biệt này, nhà thiết kế Jason Farrell đã lựa chọn nhiều loại pháo hoa từ khắp thế giới. Phần kết sẽ sử dụng các loại pháo cao cấp đến từ Tây Ban Nha, Italy và Trung Quốc, mỗi quốc gia mang đến những hiệu ứng và kỹ thuật chế tác đặc trưng.

Toàn bộ màn pháo hoa sẽ được đồng bộ với phần biểu diễn trực tiếp của một ban nhạc quân đội liên quân, quy tụ các nhạc công đến từ nhiều quân chủng của Mỹ. Khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc nổi tiếng trải dài nhiều thập kỷ kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng trên bầu trời.

Màn pháo hoa sẽ là điểm nhấn khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc, sau các màn trình diễn không quân, nhảy dù quân sự và nhiều hoạt động văn hóa diễn ra suốt tuần qua ở Thủ đô Washington.

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Nước Mỹ tưng bừng kỷ niệm 250 năm lập quốc

VOV.VN - Bất chấp nắng nóng, không khí lễ hội đang bao trùm nước Mỹ khi hàng triệu người dân và du khách tham gia chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc với nhiều sự kiện sôi động như diễu hành, hòa nhạc, triển lãm và bắn pháo hoa.

PV/VOV-Washington
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