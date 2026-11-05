Lấy người dân làm trung tâm, lấy đồng thuận xã hội là thước đo phát triển

Sự ra đời của Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới là điều hết sức cần thiết nhằm cung cấp luồng thông tin hai chiều, đưa thông tin chính thống đến với người dân nhanh hơn và lắng nghe trọn vẹn nguyện vọng từ người dân và cơ sở.
VOV.VN - Nghị quyết số 25-NQ/TW đặt yêu cầu tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo.
VOV.VN - Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới thể hiện sự chuyển dịch tư duy quản trị: Chuyển trọng tâm từ "quản lý thông tin" sang "dẫn dắt nhận thức xã hội", mở rộng trận địa bảo vệ nền tảng tư tưởng trên cả không gian thực và không gian số.
VOV.VN - Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị thể hiện sự chuyển dịch tư duy quản trị: Chuyển trọng tâm từ "quản lý thông tin" sang "dẫn dắt nhận thức xã hội", mở rộng trận địa bảo vệ nền tảng tư tưởng trên cả không gian thực và không gian số.