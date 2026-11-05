Thứ Năm, 07:00, 05/11/2026

Lấy người dân làm trung tâm, lấy đồng thuận xã hội là thước đo phát triển

Sự ra đời của Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới là điều hết sức cần thiết nhằm cung cấp luồng thông tin hai chiều, đưa thông tin chính thống đến với người dân nhanh hơn và lắng nghe trọn vẹn nguyện vọng từ người dân và cơ sở.