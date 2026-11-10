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Bài toán nâng cao giá trị xuất khẩu gạo Việt
Thứ Ba, 10:37, 10/11/2026

Bài toán nâng cao giá trị xuất khẩu gạo Việt

VOV.VN - Sau 9 tháng của năm 2026, ngành nông nghiệp đã xuất khẩu được 6,4 triệu tấn gạo, đồng nghĩa với việc cần xuất thêm khoảng 1,3 triệu tấn trong Quý IV để hoàn thành kế hoạch. Đây là mục tiêu có thể tạo thêm động lực cho doanh nghiệp và người sản xuất, nhưng cũng đòi hỏi sự chủ động trong điều hành thị trường...

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PV/VOV1
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