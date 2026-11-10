Bài toán nâng cao giá trị xuất khẩu gạo Việt

VOV.VN - Sau 9 tháng của năm 2026, ngành nông nghiệp đã xuất khẩu được 6,4 triệu tấn gạo, đồng nghĩa với việc cần xuất thêm khoảng 1,3 triệu tấn trong Quý IV để hoàn thành kế hoạch. Đây là mục tiêu có thể tạo thêm động lực cho doanh nghiệp và người sản xuất, nhưng cũng đòi hỏi sự chủ động trong điều hành thị trường...
VOV.VN - Là vựa lúa quốc gia, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn đang đặt ra những thách thức cho người dân, doanh nghiệp phải chuyển đổi tư duy sản xuất sang nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị.
VOV.VN - Đầu ra hạt gạo gặp khó khăn, giá cả giảm thấp kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng lúa mà còn đẩy nhiều doanh nghiệp kinh doanh, sấy và xay xát lúa gạo vào tình cảnh lao đao. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành hàng này tại tỉnh Đồng Tháp đang gặp khó khăn.
VOV.VN - Thất thoát sau thu hoạch tại Đồng bằng sông Cửu Long vẫn ở mức cao. Việc đổi mới công nghệ, cơ giới hóa đồng bộ và đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị đang là giải pháp then chốt giúp ngành lúa gạo giảm hao hụt và phát triển bền vững.
VOV.VN - Vùng ĐBSCL mỗi năm tạo ra khoảng 24 triệu tấn rơm rạ. Nếu được thu gom, xử lý và tái sử dụng hiệu quả, nguồn phụ phẩm này có thể tạo thêm giá trị kinh tế cho chuỗi lúa gạo. Tuy nhiên, tỷ lệ rơm rạ được thu gom phục vụ sản xuất mới đạt khoảng 30-50%. Phần còn lại chủ yếu bị đốt hoặc vùi trực tiếp xuống ruộng.
VOV.VN - Ngày 18/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026.