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Sú Khon Khoài – Hồn trâu, hồn người
Thứ Năm, 10:52, 05/11/2026

Sú Khon Khoài – Hồn trâu, hồn người

VOV.VN - Với những người nông dân vùng cao, có những người bạn chẳng nói thành lời nhưng luôn hiện diện trong những công việc nặng nhọc nhất. Con trâu là một người bạn như thế. Ở bản Thẳm, xã Khun Há (Lai Châu), người Lự đang gìn giữ một phong tục qua nhiều thế hệ. Đó là Sú Khon Khoài, hay còn gọi là lễ cúng hồn trâu.

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