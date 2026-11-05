Sú Khon Khoài – Hồn trâu, hồn người

VOV.VN - Với những người nông dân vùng cao, có những người bạn chẳng nói thành lời nhưng luôn hiện diện trong những công việc nặng nhọc nhất. Con trâu là một người bạn như thế. Ở bản Thẳm, xã Khun Há (Lai Châu), người Lự đang gìn giữ một phong tục qua nhiều thế hệ. Đó là Sú Khon Khoài, hay còn gọi là lễ cúng hồn trâu.
VOV.VN - Tối 16/10, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 khai mạc tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, với chủ đề “Tinh hoa xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”.
VOV.VN - Sau gần 2 năm im ắng tại Vpop, Sơn Tùng M-TP chính thức “kích nổ” đường đua khi xác nhận trở lại với dự án âm nhạc mới mang tên Come My Way có sự góp mặt của Tyga, rapper đình đám thế giới người Mỹ gốc Việt có hơn 12 triệu người theo dõi trên YouTube.
VOV.VN - Tháp chuông cao 36 m, gồm 3 tầng được thiết kế theo hình đài hoa sen, nằm giữa hồ nước rộng lớn tại vùng cao miền núi xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút đông đảo người dân tới tham quan, chụp ảnh.