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Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Thứ Tư, 10:43, 30/09/2026
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VOV.VN - Sáng 30/9, tại khu mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng trên núi Thiên Ấn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).

Trước khu mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng.

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Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1/10/1876 tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Năm 1900, Cụ đỗ Giải nguyên và năm 1904 đỗ Tiến sĩ. Không chọn con đường làm quan, Cụ cùng Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp khởi xướng và lãnh đạo phong trào Duy Tân ở Quảng Nam.

Năm 1908, Cụ bị thực dân Pháp bắt, đày ra Côn Đảo 13 năm. Sau khi được trả tự do, Cụ tiếp tục hoạt động yêu nước, sáng lập và điều hành báo Tiếng Dân tại Huế, dùng ngòi bút đấu tranh cho lẽ phải, cổ vũ tinh thần yêu nước và bảo vệ quyền lợi của Nhân dân.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng tham gia Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp, cụ được ủy nhiệm điều hành công việc của Chính phủ. Cuối năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử cụ Huỳnh Thúc Kháng làm Đặc phái viên của Chính phủ vào miền Trung, thực hiện nhiệm vụ vận động nhân dân, giải thích đường lối kháng chiến và củng cố niềm tin vào cách mạng. Ngày 21/4/1947, Cụ qua đời tại Quảng Ngãi khi đang thực hiện nhiệm vụ. Theo tâm nguyện của Cụ, nhân dân an táng Cụ trên núi Thiên Ấn.

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Lễ dâng hoa tại khu mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Đọc diễn văn tại Lễ dâng hương kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng về lòng yêu nước, khí tiết, tinh thần dấn thân và phụng sự Tổ quốc.

Theo bà Y Ngọc, tỉnh Quảng Ngãi có mối gắn bó đặc biệt với cụ Huỳnh Thúc Kháng. Trong thời gian làm việc tại Trụ sở Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Nam Trung Bộ ở Nghĩa Hành, Cụ đã dùng uy tín và tâm huyết để động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân; truyền đạt chủ trương của Chính phủ và góp phần củng cố niềm tin vào cuộc kháng chiến. Gần 80 năm qua, Nhân dân Quảng Ngãi đã gìn giữ nơi Cụ làm việc và nơi Cụ yên nghỉ bằng tất cả lòng kính trọng.

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Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi dâng hương kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, di sản tinh thần mà cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại có giá trị sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay, nhất là tinh thần tự học, đổi mới tư duy, giữ vững khí tiết và đặt lợi ích của đất nước, của Nhân dân lên trên hết. Cũng trong sáng nay, các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đến Di tích Trụ sở Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Nam Trung Bộ ở xã Nghĩa Hành dâng hoa, dâng hương và tham quan Nhà trưng bày, tìm hiểu các hình ảnh, hiện vật gắn với cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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