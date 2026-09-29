English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng khánh thành Khu phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Thứ Ba, 19:14, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, ngày 29/9, thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành dự án Khu phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình.

Công trình góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích, đồng thời mở thêm không gian giáo dục truyền thống, nghiên cứu và phát triển du lịch văn hóa.

Dự án Khu phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, UBND xã Thạnh Bình và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Da nang khanh thanh khu phat huy gia tri di tich nha luu niem cu huynh thuc khang hinh anh 1
Di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Dự án được triển khai từ năm 2017 có tổng mức đầu tư hơn 56 tỷ đồng, thuộc nhóm B, với diện tích đất quy hoạch hơn 34.000 m². Mục tiêu phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, tương xứng với thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Da nang khanh thanh khu phat huy gia tri di tich nha luu niem cu huynh thuc khang hinh anh 2
Gian nhà thờ được trùng tu, tôn tạo

Trong khuôn viên di tích gốc, các hạng mục được tu bổ, tôn tạo gồm nhà thờ, nhà ngang, nhà cầu, khuôn viên, sân vườn, lối đi bộ, khu mộ thân sinh cụ Huỳnh và cổng ngõ. Hệ thống chiếu sáng, tưới nước, phòng chống mối mọt và kè đá cũng được đầu tư, hoàn thiện.

Da nang khanh thanh khu phat huy gia tri di tich nha luu niem cu huynh thuc khang hinh anh 3
Các hạng mục tạo thành không gian văn hóa - lịch sử sinh thái

Dự án đồng thời nâng cấp tuyến đường chính vào khu di tích dài khoảng 1 km; tuyến đường ĐH5 phía Nam khu di tích dài khoảng 300 m; xây dựng hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và các công trình phụ trợ.

Da nang khanh thanh khu phat huy gia tri di tich nha luu niem cu huynh thuc khang hinh anh 4
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng

Đáng chú ý, khu phát huy giá trị di tích có diện tích khoảng 17.500 m², được đầu tư đồng bộ với bãi đỗ xe, nhà xe, các công trình phục vụ du khách cùng hệ thống lối đi, công viên cây xanh, khu trồng cây lưu niệm, đồi chè, vườn cây Mính Viên và mương nước cảnh quan.

Các hạng mục này tạo thành không gian văn hóa - lịch sử sinh thái, phục vụ hoạt động tưởng niệm, giáo dục truyền thống, nghiên cứu, tham quan và trải nghiệm.

Ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình cho biết địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo tồn, phát huy giá trị di tích; tổ chức trưng bày, thuyết minh, sưu tầm tư liệu, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng: “Để tiếp tục phát huy giá trị nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, đưa di tích trở thành một địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau”, địa phương sẽ tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và học sinh; đưa nhà lưu niệm trở thành địa chỉ thường xuyên của các hoạt động về nguồn, sinh hoạt chuyên đề và tìm hiểu lịch sử địa phương. Qua đó mỗi cán bộ, công chức và người dân có thêm niềm tự hào về quê hương, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước để lại”.

Da nang khanh thanh khu phat huy gia tri di tich nha luu niem cu huynh thuc khang hinh anh 5
Nhiều tư liệu, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của Cụ Huỳnh Thúc Kháng

Nhà cụ Huỳnh Thúc Kháng được xây dựng từ năm 1869, mang đậm những nét kiến trúc truyền thống của văn hóa xứ Quảng, gắn với gia đình, quê hương và những năm tháng hình thành nhân cách của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Nơi đây lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp của một nhà chí sĩ yêu nước đã đi qua những bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc. Năm 1990, Nhà lưu niệm được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Da nang khanh thanh khu phat huy gia tri di tich nha luu niem cu huynh thuc khang hinh anh 6
Nghi thức cắt băng Khánh thành dự án Khu phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Việc hoàn thành dự án không chỉ góp phần bảo tồn một di tích có giá trị lịch sử, văn hóa mà còn mở rộng không gian để tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, nghiên cứu, tham quan và trải nghiệm; qua đó từng bước đưa Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng trở thành một điểm đến văn hóa, lịch sử của thành phố Đà Nẵng.

Da nang khanh thanh khu phat huy gia tri di tich nha luu niem cu huynh thuc khang hinh anh 7
Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khánh thành

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị:  “Tôi đề nghị lãnh đạo xã Thạnh Bình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu định hướng mới, nâng tầm việc phát huy các giá trị của dự án thông qua khai thác. Đặc biệt là việc chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đó là cốt lõi của dự án mà chúng ta hướng tới”.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng mở rộng cơ hội đầu tư từ tài chính xanh, thị trường carbon từ VIFC-DN
Đà Nẵng mở rộng cơ hội đầu tư từ tài chính xanh, thị trường carbon từ VIFC-DN

VOV.VN - Ngày 18/9, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức Diễn đàn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Khung pháp lý, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên và cơ hội đầu tư".

Đà Nẵng mở rộng cơ hội đầu tư từ tài chính xanh, thị trường carbon từ VIFC-DN

Đà Nẵng mở rộng cơ hội đầu tư từ tài chính xanh, thị trường carbon từ VIFC-DN

VOV.VN - Ngày 18/9, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức Diễn đàn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Khung pháp lý, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên và cơ hội đầu tư".

Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời, mở không gian thử nghiệm kinh tế tầm thấp
Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời, mở không gian thử nghiệm kinh tế tầm thấp

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ sử dụng phương tiện bay. Đây cũng là cơ sở để thành phố triển khai các hoạt động bay thử nghiệm, từng bước phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp.

Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời, mở không gian thử nghiệm kinh tế tầm thấp

Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời, mở không gian thử nghiệm kinh tế tầm thấp

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ sử dụng phương tiện bay. Đây cũng là cơ sở để thành phố triển khai các hoạt động bay thử nghiệm, từng bước phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp.

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm khai thác IUU
Đà Nẵng tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm khai thác IUU

VOV.VN - Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sáng nay (16/9), Đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU đề nghị thành phố tiếp tục siết chặt quản lý, khắc phục những tồn tại, chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu.

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm khai thác IUU

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm khai thác IUU

VOV.VN - Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sáng nay (16/9), Đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU đề nghị thành phố tiếp tục siết chặt quản lý, khắc phục những tồn tại, chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc