Đà Nẵng khánh thành Khu phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Công trình góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích, đồng thời mở thêm không gian giáo dục truyền thống, nghiên cứu và phát triển du lịch văn hóa.

Dự án Khu phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, UBND xã Thạnh Bình và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Dự án được triển khai từ năm 2017 có tổng mức đầu tư hơn 56 tỷ đồng, thuộc nhóm B, với diện tích đất quy hoạch hơn 34.000 m². Mục tiêu phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, tương xứng với thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Gian nhà thờ được trùng tu, tôn tạo

Trong khuôn viên di tích gốc, các hạng mục được tu bổ, tôn tạo gồm nhà thờ, nhà ngang, nhà cầu, khuôn viên, sân vườn, lối đi bộ, khu mộ thân sinh cụ Huỳnh và cổng ngõ. Hệ thống chiếu sáng, tưới nước, phòng chống mối mọt và kè đá cũng được đầu tư, hoàn thiện.

Các hạng mục tạo thành không gian văn hóa - lịch sử sinh thái

Dự án đồng thời nâng cấp tuyến đường chính vào khu di tích dài khoảng 1 km; tuyến đường ĐH5 phía Nam khu di tích dài khoảng 300 m; xây dựng hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và các công trình phụ trợ.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng

Đáng chú ý, khu phát huy giá trị di tích có diện tích khoảng 17.500 m², được đầu tư đồng bộ với bãi đỗ xe, nhà xe, các công trình phục vụ du khách cùng hệ thống lối đi, công viên cây xanh, khu trồng cây lưu niệm, đồi chè, vườn cây Mính Viên và mương nước cảnh quan.

Các hạng mục này tạo thành không gian văn hóa - lịch sử sinh thái, phục vụ hoạt động tưởng niệm, giáo dục truyền thống, nghiên cứu, tham quan và trải nghiệm.

Ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình cho biết địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo tồn, phát huy giá trị di tích; tổ chức trưng bày, thuyết minh, sưu tầm tư liệu, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng: “Để tiếp tục phát huy giá trị nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, đưa di tích trở thành một địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau”, địa phương sẽ tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và học sinh; đưa nhà lưu niệm trở thành địa chỉ thường xuyên của các hoạt động về nguồn, sinh hoạt chuyên đề và tìm hiểu lịch sử địa phương. Qua đó mỗi cán bộ, công chức và người dân có thêm niềm tự hào về quê hương, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước để lại”.

Nhiều tư liệu, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của Cụ Huỳnh Thúc Kháng

Nhà cụ Huỳnh Thúc Kháng được xây dựng từ năm 1869, mang đậm những nét kiến trúc truyền thống của văn hóa xứ Quảng, gắn với gia đình, quê hương và những năm tháng hình thành nhân cách của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Nơi đây lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp của một nhà chí sĩ yêu nước đã đi qua những bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc. Năm 1990, Nhà lưu niệm được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Nghi thức cắt băng Khánh thành dự án Khu phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Việc hoàn thành dự án không chỉ góp phần bảo tồn một di tích có giá trị lịch sử, văn hóa mà còn mở rộng không gian để tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, nghiên cứu, tham quan và trải nghiệm; qua đó từng bước đưa Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng trở thành một điểm đến văn hóa, lịch sử của thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khánh thành

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị: “Tôi đề nghị lãnh đạo xã Thạnh Bình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu định hướng mới, nâng tầm việc phát huy các giá trị của dự án thông qua khai thác. Đặc biệt là việc chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đó là cốt lõi của dự án mà chúng ta hướng tới”.