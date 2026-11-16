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Lễ đón Tổng thống Chile thăm chính thức Việt Nam

Thứ Hai, 18:00, 16/11/2026
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VOV.VN - Chiều 16/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ đón Tổng thống Chile thăm chính thức Việt Nam.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-17/11. Chiều 16/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ đón Tổng thống Chile thăm chính thức Việt Nam.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống José Antonio Kast trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Diễn ra vào đúng năm Việt Nam và Chile kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần củng cố tin cậy chính trị, khẳng định quyết tâm chung làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Chile José Antonio Kast đứng trên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều hai nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao thăm chính thức Việt Nam. Các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast đi dọc thảm đỏ để bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Sau lễ cử Quốc thiều, hai Nguyên thủ rời bục, bước tới cúi chào Quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast tiến hành hội đàm.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Chile thăm chính thức Việt Nam

Chile là quốc gia đầu tiên tại Nam Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 25/3/1971. Sự kiện này đã mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ của Nhà nước Việt Nam với Chile, đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp và từng bước nâng lên tầm cao mới.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, bất chấp khoảng cách địa lý, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã không ngừng gìn giữ, vun đắp quan hệ. Trong đó, tin cậy chính trị được củng cố qua các chuyến thăm cấp cao và cấp bộ trưởng nối tiếp nhau. Hai bên thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác liên khu vực.

Hiện nay, Chile là đối tác có tầm quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Trong khi đó, Việt Nam cũng là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Chile tại Đông Nam Á. Chile là nước Mỹ Latinh đầu tiên ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương với Việt Nam. Đồng thời hai nước cùng tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile duyệt đội danh dự

Diễn ra ở thời điểm quan hệ Việt Nam-Chile bước vào giai đoạn phát triển mới, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống José Antonio Kast nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile. Đây là dịp quan trọng để lãnh đạo hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, trao đổi những định hướng lớn cho giai đoạn tiếp theo của quan hệ Đối tác toàn diện.

Trên nền tảng hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị, cùng với tầm nhìn hợp tác và quyết tâm của lãnh đạo hai nước, chuyến thăm sẽ tạo xung lực để hai bên khai thác tốt hơn Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương và CPTPP, từng bước hiện thực hóa các hướng hợp tác còn nhiều dư địa, đưa quan hệ Đối tác toàn diện phát triển lên tầm cao mới, đóng góp thiết thực vào việc tăng cường kết nối giữa Đông Nam Á với Mỹ Latin, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Việt Cường/VOV
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