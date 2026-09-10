Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh Quảng Đông Trương Thiếu Khang, Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân thành phố Quảng Châu Vương Quế Lâm, lãnh đạo một số thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, lãnh đạo các hiệp hội và doanh nghiệp, cùng nhiều tổ chức nghiên cứu và đông đảo bà con kiều bào, du học sinh đang sinh sống, làm việc và học tập ở sở tại.

Lễ cử quốc thiều Việt Nam.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Quảng Châu

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng đã điểm lại những mốc son lịch sử trong chặng đường phát triển 81 năm của đất nước. Dân tộc Việt Nam, từ trong gian khó, hy sinh đã đoàn kết một lòng, kiên cường bảo vệ nền độc lập, thống nhất Tổ quốc và không ngừng đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, đạt được những thành tựu to lớn, vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, là điểm đến tươi đẹp, an toàn, thân thiện, giàu lòng mến khách của đông đảo nhà đầu tư và bạn bè quốc tế. Tiếp sau kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chính thức đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - hướng tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Theo Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng, trong suốt 81 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế, trong đó có Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt - Trung trong chính sách đối ngoại Việt Nam, nêu bật những kết quả thể hiện sự năng động và thực chất trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Quảng Đông thời gian qua trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, giáo dục, văn hóa…

Với đông đảo bà con kiều bào, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng, là nguồn lực chiến lược, bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Điều này đã được khẳng định trong nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự mong muốn bà con kiều bào tích cực hơn trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh Quảng Đông Trương Thiếu Khang chúc mừng 81 năm Quốc khánh Việt Nam; nhấn mạnh tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc; điểm lại những kết quả quan trọng trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào tháng 4/2026.

Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh Quảng Đông Trương Thiếu Khang phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Ông Trương Thiếu Khang cũng đã nhìn lại những kết quả nổi bật trong trao đổi kinh tế thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân… giữa Quảng Đông và Việt Nam. Trong đó, điểm sáng mới là những bước đột phá trong hợp tác cơ sở hạ tầng khi các tập đoàn tàu điện ngầm của Quảng Đông lần lượt trúng thầu các dự án đường sắt đô thị tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Ông Trương Thiếu Khang tin tưởng rằng, giao lưu, hợp tác giữa hai bên sẽ bước sang một chương mới với nhiều kết quả hơn trong thời gian tới.

Tổng lãnh sự và Phu nhân cùng Lãnh đạo Chính hiệp tỉnh Quảng Đông và thành phố Quảng Châu

Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 diễn ra trong không khí trang trọng, thắm tình hữu nghị. Tại buổi lễ, bạn bè Trung Quốc và bà con kiều bào đã bày tỏ ấn tượng và vui mừng về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Đây cũng là dịp các khách mời được chiêm ngưỡng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam qua các video clip dàn dựng công phu, trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc như phở, nem, gỏi cuốn… của Việt Nam và các món ăn đặc trưng của tỉnh Quảng Đông.