Đà Nẵng chuẩn bị khởi công Khu thương mại tự do đúng dịp Quốc khánh 2/9

Theo Sở Tài chính TP Đà Nẵng, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của thành phố. Qua đó, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, mở ra không gian phát triển mới cho thành phố. Song song đó, thành phố sẽ tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) trong năm 2026, chủ động phối hợp thực hiện các hoạt động của Hội đồng điều hành VIFC.

Quang cảnh họp báo

TP Đà Nẵng đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư tư nhân. Trong đó, tập trung xử lý 350 dự án, đất đai đủ điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 170, ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại thành phố Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Bản đồ dự kiến các vị trí xây dựng Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng

TP Đà Nẵng cũng tập trung triển khai các động lực tăng trưởng mới, tạo đà phát triển cho thành phố trong năm 2026 cũng như giai đoạn 2026-2030.

Bà Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí

Về tiến độ triển khai các khu thương mại tự do, bà Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng thông tin thêm: “Các Khu thương mại tự do FTZ số 2, số 3, số 4 đang được thu hút đầu tư và triển khai theo lộ trình. Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng bước đầu đã hoàn thiện tổ chức bộ máy, đến nay có 12 thành viên chính thức và đã chấp thuận chủ trương cho 11 nhà đầu tư quan tâm”.