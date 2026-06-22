Đặc sắc Lễ hội cầu ngư Làng Lò theo nghi thức truyền thống

Từ 5h sáng, để tham gia Lễ hội cầu ngư quan trọng nhất trong năm, ngư dân từ khắp các vùng biển đã tề tựu về lăng Ông của làng Lò và bờ biển trước lăng để thực hiện nghi thức cúng âm hồn và nghinh thần trên biển về nhập lăng. Với người dân Làng Lò, dù làm ăn ở vùng biển nào, nghề trên bờ hay dưới nước, ngày mùng 8/5 đều trở về để cúng tế thần Nam Hải, cầu cho quốc thái dân an, làng xóm no ấm, trời yên biển lặng, tôm cá đầy thuyền... Với bà con ngư dân nói chung, Lễ hội cầu ngư là lễ quan trọng nhất trong năm, thể hiện tín ngưỡng thờ thần Nam Hải (tục thờ cúng cá Ông).

Từ sáng sớm, các tàu thuyền đã có mặt đầy đủ để thực hiện nghi thức nghinh thần

Làng Lò, phường Hòa Hiệp được biết đến là một ngôi làng mái ngói đỏ bên biển nằm bình yên. Nơi đây còn lữu giữ những giá trị văn hóa biển đặc sắc. Ngoài lễ hội cầu ngư được bà con gìn giữ và duy trì hàng trăm năm qua, vùng đất này còn có nghề làm mắm truyền thống, nghề đan lưới, trụng cá và cộng đồng dân cư gắn với biển chân chất.

Nghi thức cúng nghinh thần Nam Hải được thực hiện ngay tại bờ biển.

Ông Phạm Ngọc Điện, Trưởng Ban lạch Lò 1 (khu phố Phú Thọ 1, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, để xây dựng cộng đồng du lịch Làng Lò bền vững, bà con nơi đây đang tích cực bảo vệ gìn giữ môi trường và những giá trị văn hóa.

"Chúng tôi vận động tất cả bà con nhân dân trong làng phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo tồn bản sắc văn hóa, lễ hội và phát huy văn hóa ẩm thực để càng ngày càng tốt đẹp hơn. Đem những sản phẩm, hình ảnh của làng Lò để quảng bá cho khách du lịch", ông Phạm Ngọc Điện chia sẻ.

Lễ rước thần về nhập lăng Ông

Lễ hội cầu ngư Vạn Lạch Lò 1 theo nghi thức truyền thống gồm nhiều hoạt động như lễ nghinh thần, múa siêu, chèo trạo, lễ khai tiên và hát bội truyền thống. Năm nay là năm đầu tiên Lễ hội cầu ngư được tổ chức quy mô gắn với chuỗi sự kiện do phường Hòa Hiệp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức với chủ đề "Lễ hội cầu ngư 2026 - Tinh hoa di sản miền biển".

Lễ cúng tế thần Nam Hải và các vị thần tại Lăng Ông Lò

Ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lễ hội được chuẩn bị chu đáo, góp phần quảng bá di sản văn hóa biển đặc trưng của làng Lò như một sản phẩm đặc trưng, phục vụ phát triển du lịch địa phương.

"Lễ hội này cũng là một trong những hoạt động giữ bản sắc của địa phương từ trước đến nay. Thông qua chuỗi sự kiện này nhằm quảng bá tốt hơn đối với du lịch cộng đồng nhằm giữ gìn bản sắc của lễ hội này không những của tỉnh, của phường mà của cả nước", ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang nói.

Clip: Nghi thức chèo trạo trong lễ cầu ngư Làng Lò

Tiếp nối Lễ hội cầu ngư Vạn Lạch Lò theo nghi thức truyền thống, trong hai ngày 25-26/6, sẽ diễn ra Lễ hội cầu ngư truyền thống tại Vạn Lạch Lò 3, Lễ hội cầu ngư Vạn Lạch Phú Lạc; Trong thời gian này, cũng diễn ra Giải bóng đá, bóng chuyền bãi biển du lịch cộng đồng mở rộng; hội thi trình diễn thời trang tái chế chủ đề "Nét đẹp xanh - Du lịch sạch"; chương trình nghệ thuật "Lễ hội cầu ngư 2026 - Tinh hoa di sản miền biển"; trình diễn bài chòi "Vị biển - Câu chòi".