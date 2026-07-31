Lễ thượng cờ ASEAN: Thúc đẩy đoàn kết, hợp tác vì tương lai khu vực

Lễ thượng cờ hằng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN đã trở thành thông lệ của tất cả các nước thành viên ASEAN nhằm tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác của ASEAN dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực. Lá cờ ASEAN có nền xanh biểu trưng cho hòa bình và ổn định, màu đỏ thể hiện cho sự năng động.

Trong không khí trang nghiêm, lá cờ ASEAN được kéo lên, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, sáng tạo và hướng tới người dân.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, với nền kinh tế quy mô 3,9 nghìn tỷ USD và gần 700 triệu dân, ASEAN đang khẳng định vị thế là một trong những khu vực năng động nhất thế giới, được thúc đẩy bởi hội nhập, đổi mới, kết nối và năng lực cạnh tranh. Hướng tới chặng đường phía trước, ASEAN xác định 3 yêu cầu then chốt là quyết tâm, khả năng chống chịu và không ngừng cải thiện. Trong đó, quyết tâm cần được đo bằng những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thông qua thương mại thuận lợi hơn, kết nối chặt chẽ hơn, nhiều việc làm chất lượng hơn và các dịch vụ công hiệu quả hơn.

“Để đạt được điều đó, ASEAN cần bảo đảm trách nhiệm rõ ràng, phân bổ đầy đủ nguồn lực và tăng cường sự phối hợp giữa các quyết sách ở cấp khu vực với việc triển khai tại từng quốc gia. Hiệp hội cũng cần chuyển từ chú trọng quy trình sang hướng đến kết quả, từ tham vấn sang phối hợp hành động, và từ đồng thuận về nguyên tắc sang đồng thuận trong thực thi.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, khả năng chống chịu tiếp tục được xem là nền tảng sức mạnh của ASEAN, giúp khối vượt qua những biến động địa chính trị, bảo vệ lợi ích chung và duy trì quyền tự chủ chiến lược”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng cho biết, dưới vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 của Philippines, Hiệp hội đã đạt nhiều kết quả tích cực trong năm đầu tiên triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 trên các trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội. Tuy nhiên, trước bối cảnh thế giới cạnh tranh ngày càng gay gắt và phân mảnh, ASEAN cần tăng cường năng lực tập thể để chủ động định hình tương lai của khu vực.

Khẳng định ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh ASEAN không chỉ là ngôi nhà chung của khu vực mà còn là một phần không thể tách rời trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực vào xây dựng một Cộng đồng ASEAN kiên cường, đổi mới, năng động và lấy người dân làm trung tâm.