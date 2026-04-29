中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lễ Thượng cờ - Biểu tượng của khát vọng thống nhất non sông

Thứ Tư, 17:29, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Như tin đã đưa, sáng nay (29/4), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị diễn ra Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông, kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Lễ Thượng cờ diễn ra dịp lễ 30/4 hằng năm được ví như là biểu tượng của khát vọng thống nhất non sông.

le thuong co - bieu tuong cua khat vong thong nhat non song hinh anh 1
Thiêng liêng lễ thượng cờ trong ngày hội Thống nhất non sông

Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị là nghi lễ quốc gia thiêng liêng, mang ý nghĩa tôn vinh giá trị lịch sử, khẳng định khát vọng đoàn kết dân tộc và tri ân những người đã hy sinh vì nền độc lập, thống nhất nước nhà.

le thuong co - bieu tuong cua khat vong thong nhat non song hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Trung ương thả chim bồ câu- biểu tượng hòa bình

Từ sáng sớm, đông đảo cựu chiến binh, nhân dân, cán bộ chiến sĩ đã về dưới chân kỳ đài Hiền Lương - Bến Hải để tham dự lễ thượng cờ thiêng liêng mừng kỷ niệm 51 năm ngày Thống nhất non sông. Trong không khí trang nghiêm, lá cờ Tổ quốc được kéo lên kỳ đài Hiền Lương - Bến Hải trong tiếng nhạc Tiến quân ca hùng tráng. Tiếp đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dành phút tưởng niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

le thuong co - bieu tuong cua khat vong thong nhat non song hinh anh 3
Lực lượng cảnh sát hỗ trợ cựu chiến binh tham gia lễ thượng cờ

Cựu chiến binh Phan Xuân Lai, ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị từng là chiến sĩ bảo vệ cờ giới tuyến và cầu Hiền Lương trở về bên bờ giới tuyến, đứng dưới chân kỳ đài. Ông đến đây không chỉ chứng kiến thời khắc thiêng liêng của dân tộc mà còn nhắc nhớ một thời hoa lửa ông cùng đồng đội chiến đấu, bảo vệ biểu tượng thiêng liêng của dân tộc, để lá cờ tổ quốc luôn tung bay trên kỳ đài.

le thuong co - bieu tuong cua khat vong thong nhat non song hinh anh 4
Đông đảo nhân dân, cán bộ chiến sĩ dự lễ thượng cờ

Ông Phan Xuân Lai tâm sự, lễ thượng cờ có ý nghĩa tôn vinh những chiến công bất tử, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. “Hàng năm, cứ đến dịp 30/4, cựu công an nhân dân đồn Hiền Lương trong lòng rất rạo rực vì ngày này tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ hội Thống nhất non sông. Đây là niềm vui, niềm tự hào của chúng tôi. Lễ thượng cờ có ý nghĩa, từ năm 1954 đến 1975, cả đất nước ta có chung một khát vọng thống nhất nong sông”.

le thuong co - bieu tuong cua khat vong thong nhat non song hinh anh 5
Nghi thức thả chim bồ câu và bóng bay trên cầu Hiền Lương

Ôn lại chặng đường lịch sử đầy bi tráng mà hào hùng của dân tộc, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nêu rõ, sau Hiệp định Geneve 1954, sông Bến Hải tại vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời với niềm tin sẽ tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, do âm mưu, hành động phá hoại của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, hiệp định không được thực thi, đất nước ta phải chịu cảnh chia cắt suốt 21 năm với nỗi đau “non sông hai nửa, Tổ quốc hai miền”.

le thuong co - bieu tuong cua khat vong thong nhat non song hinh anh 6
Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đọc diễn văn tại lễ thượng cờ

Trong bối cảnh đó, Quảng Trị cùng với quân và dân cả nước đã kiên cường, bất khuất chiến đấu, làm thất bại mọi chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc giới tuyến, ngăn chặn âm mưu mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Dưới mưa bom bão đạn của quân thù, lá cờ trên kỳ đài Hiền Lương vẫn kiêu hãnh tung bay, trở thành biểu tượng của niềm tin và ý chí thống nhất của hai miền Nam - Bắc. Chính từ tinh thần ấy, quân và dân ta đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt gắn với các địa danh như Thành Cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Bến phà Gianh, Đường 20 Quyết Thắng.

le thuong co - bieu tuong cua khat vong thong nhat non song hinh anh 7
Kỳ đài Hiền Lương tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, từ vùng “đất lửa” anh hùng, Quảng Trị đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế, mở ra vận hội phát triển mới. “Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng, bi tráng vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim mỗi người Việt Nam, đặc biệt là nhân dân Quảng Trị. Hiền Lương - Bến Hải mãi là biểu tượng thiêng liêng của ý chí thống nhất, khát vọng hòa bình và niềm tin sắt son về ngày Bắc Nam sum họp một nhà”.

img_4070_20260429091149.jpeg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Kỉ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4 tại Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến và dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Thượng cờ Quảng Trị Thống nhất non sông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Hiền Lương- Bến Hải
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội