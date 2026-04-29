Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ

Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành 1 phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà quân sự thiên tài đã có nhiều công lao to lớn, cống hiến đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Hơn 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh (phường Bắc Gianh)

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh (phường Bắc Gianh); Đoàn đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tại đền thờ của khu di tích, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nằm bên dòng sông Gianh - "chiến lũy" tự nhiên từng in dấu nhiều biến động lịch sử, bến phà Gianh là chứng tích đau thương mà hào hùng của những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khu vực cảng Gianh, bến phà Gianh giữ vai trò đặc biệt quan trọng, được ví như "yết hầu" nối hậu phương miền Bắc với chiến trường miền Nam. Đây là nơi khởi đầu của những chuyến tàu không số huyền thoại trên đường Hồ Chí Minh trên biển - tuyến vận tải chiến lược vận chuyển vũ khí, lương thực chi viện cho miền Nam, đồng thời kết nối với tuyến đường Trường Sơn trên bộ, hình thành mạng lưới hậu cần xuyên suốt, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến.

Chính vì vị trí chiến lược ấy, cảng Gianh và bến phà Gianh trở thành "tọa độ lửa", hứng chịu sự đánh phá ác liệt của không quân và hải quân Mỹ. Trong giai đoạn 1964 - 1973, khu vực này phải chịu đựng hơn 2.000 trận oanh tạc lớn nhỏ; 114 cán bộ, chiến sĩ, dân quân đã anh dũng hy sinh tại đây.

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải- nơi khắc ghi vào lịch sử dân tộc và tiềm thức nhân loại là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng hòa bình, thống nhất non sông; là ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới dự Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” nhân dịp kỉ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng - biểu tượng thiêng liêng của độc lập, tự do và khát vọng hòa bình đã được kéo lên đỉnh Kỳ đài Hiền Lương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu và đông đảo bà con nhân dân địa phương đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương, đất nước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn- nơi yên nghỉ của hơn 10.200 liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trước anh linh của các Anh hùng, liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người con yêu quý trên mọi miền Tổ quốc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn