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Lễ tưởng niệm chuyên gia quân sự Cuba và giới thiệu sách

Thứ Sáu, 17:39, 10/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (10/7), tại Hà Nội, Đại sứ quán Cuba tổ chức Lễ tưởng niệm các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam và giới thiệu cuốn sách “60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba (1960-2020)” ấn bản tiếng Tây Ban Nha.

Sự kiện là dịp để hai nước tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định quan hệ quốc phòng là trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương.

Tại Đài tưởng niệm do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, các đại biểu hai nước Cuba và Việt Nam, Tùy viên quân sự một số nước tại Việt Nam đã dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ 6 chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes nhắc lại lịch sử, Cuba là quốc gia đầu tiên ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Không lâu sau đó, Đại sứ quán hai nước được thành lập tại thủ đô của mỗi bên, đồng thời Văn phòng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại La Habana đã hoạt động như cơ quan đại diện hợp pháp của nhân dân miền Nam Việt Nam đang đấu tranh chống lại cuộc xâm lược của nước ngoài.

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 Đại sứ quán Cuba tổ chức Lễ tưởng niệm các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam 

Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh: “Tháng 1/1966, Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz đã tuyên bố tại cuộc mít tinh ở Quảng trường Cách mạng José Martí và trở thành niềm tin sắt son: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Lời tuyên bố ấy đã nhanh chóng trở thành hiện thực chỉ vài tháng sau đó. Ngày 19/7/1966, sáu sĩ quan Cuba đã hy sinh trong một trận ném bom của không quân Mỹ xuống Hà Nội. Các đồng chí chỉ mới đến Việt Nam vài tuần trước đó, là thành viên của đoàn chuyên gia sang tìm hiểu và nghiên cứu thực tiễn chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống xâm lược”.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho biết, trong nhiều năm sau đó, đông đảo những người Cuba làm nhiệm vụ quốc tế đã tham gia hỗ trợ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế đối với nhân dân Việt Nam. Trong cả lĩnh vực dân sự lẫn quân sự, nhân dân hai nước đã triển khai nhiều hoạt động trao đổi đoàn kết sâu rộng, dựa trên sự tương đồng về lý tưởng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro đặt nền móng, đồng thời được các thế hệ lãnh đạo và người yêu nước của hai quốc gia tiếp tục vun đắp, phát triển.

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Đại sứ quán Cuba giới thiệu cuốn sách “60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba (1960-2020)”.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Cuba giới thiệu cuốn sách “60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba (1960-2020)” ấn bản tiếng Tây Ban Nha, do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba phối hợp nghiên cứu, biên soạn. Với kết cấu 5 chương, cuốn sách hệ thống hóa toàn diện quá trình hình thành, phát triển và những dấu mốc lịch sử trong quan hệ quân sự giữa hai nước suốt 6 thập kỷ qua.

 

Phương Hoa/VOV1
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