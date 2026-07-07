Đoàn đại biểu Việt Nam dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp



Sự kiện được tổ chức nhằm tưởng niệm và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026); 80 năm ngày Người thăm chính thức Cộng hòa Pháp với tư cách thượng khách của Chính phủ (1946 - 2026).

Tham dự buổi lễ có Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải cùng các cán bộ Đại sứ quán tại Pháp.

Đoàn công tác dâng hoa tại Công viên Montreau, thành phố Montreuil, ngoại ô thủ đô Paris. Ảnh: Anh Tuyển

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Pháp thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy trên nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác hiệu quả và những giá trị chung về hòa bình, phát triển bền vững. Trong đó, hợp tác giữa các địa phương ngày càng trở thành điểm sáng, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn và Đoàn công tác cũng có các cuộc tiếp xúc, làm việc với Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Môi trường Pháp (CESE). Ảnh: Anh Tuyển

Ông Nguyễn Kim Sơn khẳng định, thành phố Montreuil không chỉ là địa danh gắn với hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm đầu tìm đường cứu nước, còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt Nam - Pháp. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Không gian Hồ Chí Minh tại Vườn hoa Montreau thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử chung của hai dân tộc, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đoàn công tác làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Ảnh: Anh Tuấn

Khép lại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tư tưởng, di sản của Người, nỗ lực xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời không ngừng vun đắp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Pháp theo hướng ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Cùng ngày, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác cũng có các cuộc tiếp xúc, làm việc với Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Môi trường Pháp (CESE) và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, nhằm trao đổi thông tin về tình hình mỗi nước, mỗi đảng và thảo luận các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên kênh Đảng trong thời gian tới.