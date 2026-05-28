Một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Đắk Lắk nâng cao chất lượng

Sau sắp xếp, Đắk Lắk giảm từ 184 xuống còn 102 đơn vị hành chính cấp xã. Hàng trăm nhiệm vụ từ cấp huyện cũ được chuyển trực tiếp xuống cơ sở, khiến cấp xã trở thành “điểm chịu tải” lớn nhất của bộ máy mới. Dù vậy, sau gần 1 năm triển khai, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn toàn tỉnh vẫn duy trì trên 97%; hơn 83% thủ tục được xử lý trực tuyến và tỷ lệ hài lòng trong giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân đạt 100%.

Quang cảnh hội thảo khoa học cấp tỉnh bàn giải pháp nâng cao năng lực cán bộ cơ sở sau gần 1 năm Đắk Lắk vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu đề cập tại hội thảo là tình trạng quá tải và thiếu hụt nhân lực chuyên môn ở cấp xã, nhiều địa phương thiếu công chức ở các lĩnh vực như tài chính, đất đai, đầu tư, công nghệ thông tin trong khi khối lượng hồ sơ, thủ tục hành chính tăng mạnh sau sắp xếp. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk kiến nghị cần sớm có cơ chế đãi ngộ phù hợp để giữ chân và thu hút nhân lực chất lượng cao về cơ sở.

“Phải quan tâm đến chính sách đãi ngộ, chế độ cho cán bộ, công chức cấp xã bằng những hệ số phụ cấp phù hợp. Đồng thời cần có cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Cùng với đó là tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, năng lực số và chất lượng giải quyết công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay”, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt đề xuất.

Theo ông Huỳnh Chiến Thắng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, mô hình mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực quản lý, điều hành, khả năng phối hợp và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở; bộ máy vận hành thông suốt, phản ứng nhanh trước yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Hội thảo là dịp để các địa phương nhìn lại những khó khăn, vướng mắc sau gần 1 năm thực hiện mô hình mới, từ đó đề xuất giải pháp nâng chất đội ngũ cán bộ cơ sở trong thời gian tới.

Các đại biểu thảo luận về giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở trước áp lực công việc tăng mạnh sau sắp xếp bộ máy.

“Sau hội thảo, chúng tôi sẽ có những điều chỉnh trong chương trình đào tạo để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở sát với yêu cầu của chính quyền hai cấp, gần dân, sát dân và có năng lực quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển. Cùng với đó, tỉnh Đắk Lắk cũng đang sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để tiếp tục kiến nghị, hoàn thiện mô hình trong thời gian tới”, ông Huỳnh Chiến Thắng cho biết.