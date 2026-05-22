Đắk Lắk nâng cao năng lực quản lý khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Năm 2026, công tác quản lý KH&CN tại tỉnh Đắk Lắk vẫn đối mặt với 3 "nút thắt" lớn: khoảng cách nghiệp vụ giữa các cấp, tính ứng dụng thực tiễn của các sáng kiến chưa cao và thách thức trong việc số hóa quy trình quản lý.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn này, chương trình tập huấn năm nay tập trung bồi dưỡng năng lực quản lý dựa trên 3 trụ cột: Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ xây dựng, xét duyệt, nghiệm thu nhiệm vụ theo văn bản pháp luật mới; trang bị kỹ năng quản trị hiện đại, ứng dụng nền tảng dữ liệu số để giám sát, đánh giá hiệu quả các mô hình thực tiễn; và khơi thông nguồn lực, kết nối cấp xã, phường với đội ngũ chuyên gia cùng các nguồn kinh phí hỗ trợ. Đồng thời, lớp học cũng ưu tiên thời lượng thảo luận nhóm, giải quyết trực tiếp các bài toán thực tế của địa phương như quyết toán kinh phí, lựa chọn đề tài phù hợp đặc thù nông thôn/đô thị và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho nông sản.

Cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường tham gia lớp tập huấn.

Theo ông Phạm Gia Việt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, thành công của công tác KH&CN phải được khẳng định bằng giá trị gia tăng, hiệu quả ứng dụng thực tế để nâng cao đời sống cho cộng đồng và người dân. Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở không chỉ giúp quản lý tốt các nhiệm vụ KH&CN, mà còn là chìa khóa then chốt để đưa Nghị quyết 57 đi vào cuộc sống một cách thực chất.

“Quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ là một vấn đề hết sức then chốt để đưa các nhiệm vụ khoa học vào ứng dụng thực tiễn trong địa phương. Trong chương trình tập huấn này, các học viên, các giảng viên trao đổi để ra vấn đề, ra nội dung. Sau buổi tập huấn hôm nay, có một kiến thức nhất định, kỹ năng nhất định để quản lý tốt hơn nhiệm vụ khoa học công nghệ. Và cũng là một nội dung quan trọng để Nghị quyết 57 đi vào cuộc sống".