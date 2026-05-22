  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Đắk Lắk nâng cao năng lực quản lý khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Thứ Sáu, 17:39, 22/05/2026
VOV.VN - Hôm nay ( 22-5), Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về quản lý nhiệm vụ KH&CN năm 2026 dành cho đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường.

Năm 2026, công tác quản lý KH&CN tại tỉnh Đắk Lắk vẫn đối mặt với 3 "nút thắt" lớn: khoảng cách nghiệp vụ giữa các cấp, tính ứng dụng thực tiễn của các sáng kiến chưa cao và thách thức trong việc số hóa quy trình quản lý.

Ông Phạm Gia Việt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết thành công của công tác KH&CN phải được khẳng định bằng giá trị gia tăng, hiệu quả ứng dụng thực tế .

Để tháo gỡ các điểm nghẽn này, chương trình tập huấn năm nay tập trung bồi dưỡng năng lực quản lý dựa trên 3 trụ cột: Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ xây dựng, xét duyệt, nghiệm thu nhiệm vụ theo văn bản pháp luật mới; trang bị kỹ năng quản trị hiện đại, ứng dụng nền tảng dữ liệu số để giám sát, đánh giá hiệu quả các mô hình thực tiễn; và khơi thông nguồn lực, kết nối cấp xã, phường với đội ngũ chuyên gia cùng các nguồn kinh phí hỗ trợ. Đồng thời, lớp học cũng ưu tiên thời lượng thảo luận nhóm, giải quyết trực tiếp các bài toán thực tế của địa phương như quyết toán kinh phí, lựa chọn đề tài phù hợp đặc thù nông thôn/đô thị và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho nông sản.

Cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường tham gia lớp tập huấn.

Theo ông Phạm Gia Việt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, thành công của công tác KH&CN phải được khẳng định bằng giá trị gia tăng, hiệu quả ứng dụng thực tế để nâng cao đời sống cho cộng đồng và người dân. Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở không chỉ giúp quản lý tốt các nhiệm vụ KH&CN, mà còn là chìa khóa then chốt để đưa Nghị quyết 57 đi vào cuộc sống một cách thực chất.

“Quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ là một vấn đề hết sức then chốt để đưa các nhiệm vụ khoa học vào ứng dụng thực tiễn trong địa phương. Trong chương trình tập huấn này, các học viên, các giảng viên trao đổi để ra vấn đề, ra nội dung. Sau buổi tập huấn hôm nay, có một kiến thức nhất định, kỹ năng nhất định để quản lý tốt hơn nhiệm vụ khoa học công nghệ. Và cũng là một nội dung quan trọng để Nghị quyết 57 đi vào cuộc sống".

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
ĐBQH Đắk Lắk góp ý với 4 dự án luật nhóm khoa học và công nghệ

VOV.VN - Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với 4 dự án luật gồm: Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật Chuyển đổi số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đề xuất thêm 3 tuyến cao tốc chiến lược hơn 850km kết nối Bắc Bộ và Tây Nguyên

VOV.VN - Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất bổ sung 3 tuyến cao tốc mới dài hơn 850km vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia. Các tuyến cao tốc kết nối khu vực biên giới phía Bắc, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ được định hướng đầu tư sau năm 2030 nhằm tăng liên kết vùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tiếng chiêng giữ buôn làng, tiếng Đảng giữ lòng dân Tây Nguyên

VOV.VN - Ở buôn làng Tây Nguyên, tiếng nói của già làng như tiếng chiêng ngân giữa đại ngàn. Chỉ cần già cất lời là bà con nghe, bà con tin. Bởi uy tín ấy được vun đắp từ cả đời gắn bó với buôn làng. Chính từ tiếng nói ấy, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Hàng nghìn việc làm chờ đón các tân cử nhân ở Tây Nguyên

VOV.VN - Hàng nghìn cơ hội việc làm, đặc biệt trong lĩnh vực logistics, đã được giới thiệu đến sinh viên Đắk Lắk và khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại sự kiện diễn ra sáng 7/5 ở Trường Đại học Tây Nguyên. Chương trình do nhà trường phối hợp với Hiệp hội Cảng - Biển tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

