Một số sở của Ninh Bình được bố trí tối đa 6 phó giám đốc

Thứ Năm, 21:58, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo quyết định mới của UBND tỉnh Ninh Bình, có 5 cơ quan chuyên môn được bố trí tối đa 6 phó giám đốc, gồm: Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định quy định số lượng phó giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, với tổng số không quá 71 người.

Theo đó, số lượng phó giám đốc được phân bổ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, có 5 sở, ngành được bố trí tối đa 6 phó giám đốc, gồm: Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ.

mot so so cua ninh binh duoc bo tri toi da 6 pho giam doc hinh anh 1
Số lượng phó giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Ninh Bình không quá 71 người

Nhóm các đơn vị có tối đa 5 phó giám đốc gồm: Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Riêng Sở Du lịch và Sở Ngoại vụ có tối đa 3 phó giám đốc.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và các nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, đồng thời thực hiện theo thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

anh.jpg

34 xã, phường ở Ninh Bình được bố trí 3 phó chủ tịch UBND

VOV.VN - Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định quy định số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã đối với từng đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm phù hợp với quy định mới về tổ chức chính quyền địa phương.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Ninh Bình kiên quyết không cấp phép khai thác cát biển ven bờ
VOV.VN - Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu phát triển vật liệu xây dựng theo hướng xanh, bền vững; đồng thời kiên quyết không cấp phép khai thác cát biển ven bờ, dừng các dự án không đạt chuẩn môi trường, tiêu hao năng lượng lớn.

“Chìa khóa lòng dân” và bước chuyển mình từ chính quyền hai cấp ở Ninh Bình
VOV.VN - Không chỉ là “thay tên đổi họ” trong sơ đồ tổ chức, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Ninh Bình thực sự là bước chuyển nhằm khơi thông điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. Qua đó, thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang phục vụ.

Ninh Bình xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở đê biển Hải Thịnh trước mùa mưa bão
VOV.VN - Ngày 7/4, đoàn kiểm tra của tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra thực địa tuyến đê biển Hải Thịnh 3 và các công trình đê, kè, cống trọng điểm nhằm đánh giá mức độ an toàn và đôn đốc tiến độ thi công trước mùa mưa bão năm 2026.

