Một số sở của Ninh Bình được bố trí tối đa 6 phó giám đốc

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định quy định số lượng phó giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, với tổng số không quá 71 người.

Theo đó, số lượng phó giám đốc được phân bổ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, có 5 sở, ngành được bố trí tối đa 6 phó giám đốc, gồm: Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ.

Nhóm các đơn vị có tối đa 5 phó giám đốc gồm: Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Riêng Sở Du lịch và Sở Ngoại vụ có tối đa 3 phó giám đốc.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và các nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, đồng thời thực hiện theo thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.