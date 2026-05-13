MTTQ Việt Nam sẽ chấm dứt các phong trào thi đua hình thức, kém hiệu quả

Đổi mới phong trào thi đua theo hướng thực chất, sát dân

Sáng 13/5, tại họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều cơ quan báo chí cũng đặt câu hỏi về công tác Mặt trận, trong đó làm sao để hạn chế là những phong trào thi đua, cuộc vận động còn mang tính hình thức, chưa tạo được chuyển biến rõ nét trong đời sống nhân dân? Hay làm sao để ý kiến, kiến nghị của người dân được tiếp thu nhanh chóng khi hiện nay sáp nhập địa giới hành chính dẫn đến địa bàn hành chính rộng?

Trả lời báo chí, ông Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ (UBTƯ MTTQ) Việt Nam cho biết, bên cạnh nhiều kết quả đạt được, đây là vấn đề khiến Mặt trận và các tổ chức thành viên luôn trăn trở để tìm hướng đổi mới phù hợp hơn. Để khắc phục, thời gian tới, MTTQ Việt Nam sẽ đổi mới phong trào thi đua theo hướng xác định rõ chủ thể, rõ đối tượng và hướng trực tiếp vào những vấn đề bức thiết của đời sống xã hội như môi trường, trật tự an toàn giao thông, an ninh cơ sở, chuyển đổi số… với yêu cầu "phát là phải động", có kết quả thực chất để người dân cảm nhận được hiệu quả cụ thể của phong trào.

Ông Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trả lời báo chí

Cùng với đó, hệ thống Mặt trận sẽ rà soát toàn diện các phong trào, cuộc vận động hiện nay; những mô hình còn thiết thực, hiệu quả sẽ tiếp tục duy trì và đổi mới cách làm, trong khi các hoạt động mang tính hình thức, kém hiệu quả sẽ chủ động kết thúc để dành nguồn lực cho các phong trào mới gắn với yêu cầu thực tiễn.

Một số hướng vận động mới được gợi mở như: Bảo vệ môi trường, "Bình dân học vụ số", nói không với thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng kém chất lượng…

Ông Thạo cho biết, các phong trào trong thời gian tới sẽ được triển khai với tiêu chí cụ thể, có thể đo đếm, kiểm tra, đánh giá rõ ràng. Ví dụ với phong trào bảo vệ môi trường sẽ xây dựng các mô hình như "Gia đình xanh - sạch - đẹp", "Khu dân cư xanh - sạch - đẹp", "Cơ quan, trường học xanh - sạch - đẹp"… gắn với hệ thống tiêu chí chấm điểm cụ thể. Đồng thời, Mặt trận sẽ giảm tối đa hội họp, hoạt động hình thức để tập trung nhiều hơn cho cơ sở và các mô hình thực chất.

Liên quan tới việc nắm bắt ý kiến nhân dân trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, ông Cao Xuân Thạo cho rằng đây là thách thức lớn nhưng cũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Mặt trận.

Theo đó, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, là lực lượng trực tiếp "đi từng ngõ, gõ từng nhà", lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Bên cạnh đó, Mặt trận sẽ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số thông qua nền tảng "Mặt trận số". Hiện nền tảng này đã kết nối tới các tỉnh, thành phố, hơn 10.500 xã với khoảng 50.000 tài khoản thường xuyên sử dụng.

Thời gian tới, MTTQ Việt Nam dự kiến triển khai mô hình "Thôn số" nhằm tăng cường tương tác với người dân trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả nắm bắt dư luận, phản ánh kiến nghị và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đẩy mạnh “Mặt trận số” để lắng nghe ý kiến người dân

Cũng tại họp báo, ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển" đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội vinh dự đón đồng chí Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tham dự, chỉ đạo và động viên Đại hội.

Theo ông Hoàng Công Thủy, phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã biểu dương những kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để Đại hội thảo luận, quyết định trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng được nghe lãnh đạo Chính phủ thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước và công tác phối hợp giữa Chính phủ với MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Quốc hội phát biểu về công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đáng chú ý, Đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng, mục tiêu, 15 chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ đột phá và 7 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Các chương trình hành động tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; thúc đẩy chuyển đổi số; đẩy mạnh đối ngoại nhân dân; đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Đại hội cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X giai đoạn 2024-2026; đồng thời thảo luận, thống nhất thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trả lời báo chí

Về công tác nhân sự, Đại hội thống nhất số lượng Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI là 405 vị. Đại hội đã hiệp thương cử 397 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị lần thứ nhất UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI đã hiệp thương dân chủ cử 70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch; cử 12 vị tham gia Ban Thường trực và cử 8 vị giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI.

Theo ông Thủy, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, kêu gọi đồng bào trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, chung sức xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.