Đại hội XI MTTQ Việt Nam: Mô hình mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Thứ Tư, 10:23, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã hoàn thành chương trình đề ra. 

Từ ngày 11-13/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra trọng thể với chủ đề: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ, thống nhất cao cử ra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 397 nhân sự là những cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên.

 Ra mắt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. (Ảnh: Lê Phú)

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thuận lợi, thời cơ, xen lẫn không ít khó khăn, thách thức. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, được tổ chức ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XIV, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; mà còn có ý nghĩa là Đại hội đầu tiên khi MTTQ chúng ta thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức mới, là dấu mốc đặc biệt khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam, khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng MTTQ Việt Nam thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, thống nhất hành động, hoạt động hiệu quả theo mô hình mới.

Đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 (giai đoạn 2024-2026); thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đại hội đã thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 với 15 chỉ tiêu cụ thể, 07 chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là minh chứng sinh động, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Từ diễn đàn của Đại hội hôm nay, MTTQ Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động, sản xuất, không ngừng củng cố, xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: Lê Phú)

Đại hội khẳng định trong thời gian tới, MTTQ cần phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, làm nòng cốt trong củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc", nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục đổi mới toàn diện về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, đồng hành cùng nhân dân. Tăng cường vai trò chủ trì của MTTQ Việt Nam, sự phối hợp, thống nhất hành động của các tổ chức thành viên. Làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hành dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Mặt trận một cách thực chất và có tầm nhìn dài hạn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh chính trị, tận tâm, tận lực vì nhân dân, có uy tín trong cộng đồng, có kỹ năng vận động, đối thoại, thuyết phục. Chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; tham mưu xây dựng và triển khai Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Lê Anh/VOV.VN
Cán bộ Mặt trận Tổ quốc tâm đắc với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Các đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI bày tỏ tâm đắc với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về yêu cầu cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

“Mặt trận Tổ quốc phải thực sự trở thành “tiếng lòng” của nhân dân"

VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Mặt trận Tổ quốc phải thực sự trở thành “tiếng lòng” của nhân dân, là kênh đóng góp quan trọng cho việc xây dựng hệ thống pháp luật công bằng, đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra 7 chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Sáng 12/5, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Hà Thị Nga, Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X trình Đại hội.

