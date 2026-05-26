Trình bày chuyên đề 1, ông Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng; yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên.

Cùng với đó nâng cao tính chiến đấu, tính định hướng, tính thuyết phục trong công tác tuyên truyền, góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Chính phủ và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề quý II năm 2026.

Với chuyên đề 2, báo cáo viên của Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng cung cấp nhiều thông tin quan trọng, có tính thời sự và định hướng cao; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tăng cường cảnh giác, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch liên quan đến vấn đề chủ quyền, an ninh biển đảo.

Phát biểu chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cho rằng, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp; nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tuyên giáo, dân vận nói riêng.

Đặc biệt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đối với Đảng bộ Chính phủ, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tăng cường định hướng thông tin, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và người lao động; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ.

Từ đó, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và lực lượng làm công tác tuyên giáo, dân vận tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời và có trọng tâm, trọng điểm các nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Tập trung tuyên truyền, làm rõ những chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước; kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; những nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí đổi mới, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, sát thực tiễn cơ sở và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và người lao động; kịp thời phát hiện, tham mưu cấp ủy định hướng xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Ngoài ra, tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ.

Ông Lại Xuân Lâm nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Đảng bộ Chính phủ năm 2026; tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026; chú trọng lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tác phẩm có chất lượng tốt.

"Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đề nghị ngay sau hội nghị này, các cấp ủy trực thuộc khẩn trương tổ chức thông tin, tuyên truyền, quán triệt các nội dung của hội nghị đến cán bộ, đảng viên và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới", ông Lại Xuân Lâm nhấn mạnh.