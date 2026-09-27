Nâng tầm bản lĩnh ngoại giao, tầm nhìn hội nhập của đất nước

Đây là chuyến công tác đầu tiên tới Tổ chức toàn cầu lớn nhất, toàn diện và quan trọng nhất thế giới và là chuyến thăm đầu tiên tới Hoa Kỳ và Canada đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng. Chuyến công tác không chỉ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Canada, mà còn truyền tải thông điệp về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sân bay.

Khắc phục hậu quả chiến tranh và thắt chặt tình hữu nghị với những người bạn Hoa Kỳ

Hòa chung không khí nhộn nhịp của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York (Hoa Kỳ), Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đã có một lịch trình bận rộn và rất hiệu quả.

Một trong những hoạt động rất ý nghĩa, ghi dấu ấn đặc biệt về sự kết nối tình cảm bạn bè, tình nghĩa quê hương, đất nước, đó là cuộc gặp xúc động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ. Đây là những tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực cho độc lập, hòa bình, hàn gắn vết thương chiến tranh và công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam cũng như thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Cuộc gặp mặt càng thêm ý nghĩa khi những kỷ vật chiến tranh và những bộ hồ sơ được lưu giữ từ thời chiến được trao lại cho Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhận một số kỷ vật chiến tranh, do đại diện Trường Đại học Texas Tech trao tặng.

PGS Alex - Thái Đình Võ, Đại học Texas Tech, nơi lưu trữ phi chính phủ lớn nhất thế giới về Chiến tranh Việt Nam cho biết: “Mục đích đầu tiên là tìm kiếm thông tin để viết ra các báo cáo hỗ trợ cho Việt Nam đi tìm những ngôi mộ cá thể, tập thể. Nếu không tìm ra được thì ít nhất các báo cáo đó cũng phục dựng lại danh phận của những con người từng hy sinh cho đất nước và trao trả những hồ sơ này cho gia đình. Đối với gia đình, đó cũng là một sự an ủi, một sự khép lại. 51 năm sau chiến tranh, chúng ta cần phải nỗ lực để hàn gắn vết thương chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Nỗ lực đó bắt đầu từ những chính sách, những công việc cụ thể mang tính nhân đạo”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ biết ơn những người bạn Mỹ đã dành nhiều năm tháng cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh và cho rằng, chính sự bền bỉ và tình cảm của các bạn Hoa Kỳ đã giúp nhiều người có thêm niềm an ủi, điều kiện để ổn định cuộc sống.

“Việt Nam đang triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Chúng tôi sẽ tiếp tục dành nguồn lực cho công việc này và trân trọng sự hỗ trợ của phía Hoa Kỳ trong thời gian qua. Tôi mong các bạn tiếp tục giúp kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu, để việc tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh có thêm kết quả. Những người nắm giữ thông tin và những người chờ đợi đều ngày một cao tuổi. Chúng ta càng làm sớm, cơ hội giúp các gia đình biết tin người thân càng lớn. Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ cao giữa Việt Nam - Hoa Kỳ

Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là một trong những trọng tâm trong chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ; Quyền giám đốc cơ quan phát triển thương mại Hoa Kỳ và tiếp nhóm Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hiệp hội chính sách đối ngoại Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Hoa Kỳ; mong muốn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ tiếp tục là động lực quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững. Đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, cân bằng và bền vững, sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao.

Trong phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ (FPA), một diễn đàn đối ngoại uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn làm sâu sắc hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, tạo thêm giá trị mới cho Việt Nam và Hoa Kỳ: “Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ cần phát triển cân bằng, bền vững và cùng có lợi. Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về những quan tâm của Hoa Kỳ liên quan đến cán cân thương mại, tiếp cận thị trường, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và an toàn chuỗi cung ứng. Chúng tôi sẵn sàng cùng Hoa Kỳ xử lý những vấn đề tồn tại trên tinh thần thiện chí, minh bạch và xây dựng. Đồng thời, Việt Nam mong muốn hai bên bảo đảm môi trường thương mại ổn định, có thể dự báo; tạo thuận lợi cho hàng hóa, dịch vụ và đầu tư của nhau; mở rộng hợp tác công nghệ, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ Henry Fernandez đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huy chương của Hiệp hội Chính sách đối ngoại. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Hiệp hội dành cho những cá nhân thể hiện tinh thần quốc tế có trách nhiệm và có đóng góp mở rộng hiểu biết của công chúng về các vấn đề quốc tế.

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hiệp hội Chính sách đối ngoại Henry Fernandez đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm huy chương của Hiệp hội Chính sách đối ngoại.

Trong chuỗi lịch trình các sự kiện dày đặc có cả những cuộc trao đổi ngắn diễn ra trong bữa ăn sáng, bên lề hội nghị. Và điều dễ nhận thấy là sự xuất hiện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam ở bất cứ sự kiện nào cũng được chào đón nồng nhiệt. Tại các cuộc làm việc, các nhà lãnh đạo hai bên đều nhận thấy, tiềm năng hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ rất rộng mở, nhất là về kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục chung tay mang đến những kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực, tạo nền tảng để hai nước tiến những bước xa và vững chắc hơn trên chặng đường sắp tới.

Khẳng định vai trò, vị thế Việt Nam tại Diễn đàn đa phương lớn nhất hành tinh

Tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chủ đề của khóa họp lần này về “Khôi phục lòng tin, quản trị chuyển đổi và xây dựng Một Liên hợp quốc mang lại lợi ích cho tất cả” phản ánh đúng yêu cầu cấp thiết của thời đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, một trật tự thế giới hòa bình và thịnh vượng chỉ có thể được xây dựng dựa trên nền tảng tin cậy chính trị, đối thoại, hợp tác và phát triển bền vững của từng quốc gia thành viên: “Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế là nền tảng của trật tự thế giới, phải được tôn trọng đầy đủ, nhất quán và không chọn lọc. Mọi quốc gia phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lựa chọn con đường phát triển của nhau; không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái với Hiến chương Liên hợp quốc. Khôi phục lòng tin không đòi hỏi các quốc gia xóa bỏ khác biệt, mà cùng nhau quản trị khác biệt một cách có trách nhiệm. Khủng hoảng phải được ngăn ngừa. Cạnh tranh phải được kiểm soát. Đối thoại phải được duy trì. Cam kết phải được tôn trọng và thực hiện đầy đủ. Các nước lớn cần đi đầu trong tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế và giải quyết có trách nhiệm những vấn đề chung. Liên hợp quốc phải giữ vai trò trung tâm trong những nỗ lực đó”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển; đồng thời Việt Nam sẽ kiên trì bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đối thoại và giải quyết hòa bình các tranh chấp, tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình; kiên trì cùng các quốc gia củng cố Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết chung thành lợi ích thiết thực cho người dân.

Tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện và thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và các cơ quan Liên hợp quốc giai đoạn 2027 - 2031. Các văn kiện, thỏa thuận hợp tác tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành của Liên hợp quốc đối với công cuộc phát triển của Việt Nam, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, hiệu quả và toàn diện hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đây không chỉ là khuôn khổ định hướng các chương trình hoạt động trong 5 năm tới, mà còn là cam kết mạnh mẽ nhằm chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành hành động và kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Mốc son lịch sử: Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác chiến lược

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tới Canada từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đã tạo mốc son trong lịch sử quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Phát biểu trước báo chí ngay sau lễ đón, Toàn quyền Canada Louise Arbour nêu rõ, chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa hai quốc gia. Toàn quyền Louise Arbour cho rằng, Canada và Việt Nam, tuy cách xa nhau bởi một đại dương, nhưng lại gắn kết bởi tình hữu nghị bền vững, được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đó là mối quan hệ dựa trên cam kết chung về hòa bình, đối thoại và hợp tác; một mối quan hệ đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhờ thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và sự tương đồng về lợi ích giữa hai quốc gia.

“Tình hữu nghị đó cũng được thể hiện rõ qua cộng đồng người Việt tại Canada, với sức sống và những đóng góp đã làm phong phú thêm xã hội chúng tôi. Chuyến thăm này là dịp để cùng nhau ghi nhận những thành tựu đã đạt được và hướng tới tương lai. Trong một thế giới đang biến chuyển sâu sắc, chúng tôi hiểu rằng, hợp tác vẫn là con đường tốt nhất để cùng nhau vượt qua những thách thức mà người dân hai nước đang đối mặt, thúc đẩy thịnh vượng và góp phần vào ổn định, ổn định lâu dài”, Toàn quyền Louise Arbour chia sẻ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Việt Nam và Canada chính thức xác lập quan hệ Đối tác chiến lược, ghi nhận chặng đường hơn 50 năm hợp tác bền bỉ và cam kết đồng hành vì một tương lai lâu dài, ổn định, ngày càng gắn bó.

Tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney, hai bên đã ra Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Canada, mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới sâu rộng, thực chất và bền vững hơn. Tuyên bố chung khẳng định, lãnh đạo hai nước nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác chiến lược dựa trên 8 trụ cột, giúp Việt Nam và Canada cùng giải quyết các thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới nổi và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương an ninh, phồn vinh và năng động hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Canada.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết: “Đây là chuyến thăm mang tính lịch sử và rất quan trọng đối với nhân dân hai nước. Trong 5 năm qua, kim ngạch xuất khẩu và giao thương giữa hai quốc gia đã tăng hơn gấp đôi. Và trong cuộc gặp ngày hôm nay, chúng ta sẽ bàn rất nhiều vấn đề, trong đó có năng lượng - năng lượng truyền thống, năng lượng sạch, và giao lưu nhân dân. Đối với những người hay đi lại giữa Canada và Việt Nam, thì đây là một tin rất vui bởi giữa hai nước có thể sẽ có đường bay thẳng. Với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và vai trò quan trọng của Việt Nam trong các diễn đàn như là CPTPP, ASEAN, và đặc biệt là Việt Nam sẽ chủ trì APEC, chúng tôi rất hy vọng sẽ được học hỏi kinh nghiệm tổ chức của Việt Nam”.

Phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Canada mở ra những phương hướng lớn để hai nước phối hợp hiệu quả hơn trong khuôn khổ hợp tác mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, khi tri thức, công nghệ và nguồn lực của Canada kết hợp với thị trường, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cùng với nỗ lực vươn lên của Việt Nam, hai bên có thể cùng tạo ra sản phẩm, dịch vụ và việc làm có chất lượng. Đây là nền tảng để quan hệ hai nước ngày càng tiến xa và vững chắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Tôi tin rằng, chặng đường phát triển mới của Việt Nam sẽ mở thêm cơ hội hợp tác với Canada. Khi tri thức, công nghệ và nguồn lực của Canada kết hợp với thị trường, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cùng với nỗ lực vươn lên của Việt Nam, chúng ta có thể cùng tạo ra sản phẩm, dịch vụ và việc làm có chất lượng. Đó là nền tảng lợi ích để quan hệ hai nước ngày càng tiến xa và vững chắc. Việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm lần này là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác và hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai. Khuôn khổ mới cần giúp hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả xứng tầm hơn mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada (CPC) Drew Garvie.

Dự Tọa đàm Doanh nghiệp cấp cao Việt Nam - Canada và tiếp đại diện một số doanh nghiệp, quỹ đầu tư hàng đầu Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, quan hệ kinh tế Việt Nam - Canada đã có một nền tảng tốt và hoàn toàn có thể chuyển sang một giai đoạn phát triển mới sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa Canada và Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu cho biết:“Tình hình quốc tế đang thay đổi nên càng cần hợp tác hơn nữa. Việt Nam đang đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình đó. Do đó, chúng tôi rất tin tưởng vào tiềm năng hợp tác của chúng ta. Chúng tôi có rất nhiều tiềm năng về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Hiện nay, chúng tôi là một trong những quốc gia cạnh tranh nhất trong khối G7 liên quan đến năng lượng. Chúng tôi cũng rất mong có thể kết nối Việt Nam với thị trường quốc tế. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến Canada để đầu tư. Chúng tôi rất mong các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục đến Canada, có rất nhiều dư địa để chúng ta tiếp tục phát triển hợp tác ”.

Khẳng định bản lĩnh ngoại giao và thông điệp Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Thông điệp về việc Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất quán thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các nguồn lực ở trong và ngoài nước cũng được truyền tải đậm nét qua chuyến công tác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada vào thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam với các nước bạn bè; chung tay, góp sức vào công cuộc phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có nhiều hoạt động quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ, mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Canada như: Tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Canada, tiếp đại diện Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam, đại diện các trường đại học, doanh nghiệp Canada; gặp các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam tại Canada; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Canada…

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada. Tại đây, các chuyên gia, trí thức đang làm việc trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ 5G/6G, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, năng lượng, khoáng sản chiến lược, hạ tầng đô thị, dữ liệu, máy bay không người lái đã đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển công nghệ mũi nhọn ở Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ Vũ Hải Quân cho biết: “Trong cuộc hội đàm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với Thủ tướng Canada, hai bên cũng thống nhất nâng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo lên một tầm cao mới. Trong đó có 3 công nghệ đặc biệt được nhấn mạnh: Thứ nhất là về AI, Canada rất mạnh về AI; thứ hai là về công nghệ năng lượng nguyên tử; thứ ba là công nghệ về không gian. Trong thời gian sắp tới, các nguồn vốn từ Canada sẽ được chuyển hóa thành các dự án công nghệ tại Việt Nam và để cùng đồng kiến tạo, đồng nghiên cứu và đồng sản xuất được những sản phẩm mới”.

Với hàng loạt kết quả phong phú và thiết thực, chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tô đậm hình ảnh một Việt Nam năng động, đang vươn lên mạnh mẽ, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá: “Chuyến công tác này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện ở nhiều kết quả phong phú và thực chất. Qua chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi về các thành tựu của quá trình đổi mới, về đường lối phát triển, đường lối đối ngoại và thông điệp về mục tiêu, phương hướng và con đường đi lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Điều cũng rất quan trọng là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khẳng định rất mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, và chủ động, tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề chung”.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tranh thủ tốt các điều kiện, nguồn lực mở ra không gian, dư địa phát triển cho đất nước. Thông qua chuyến công tác, Việt Nam đã truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một dân tộc đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Với những kết quả đạt được, chuyến công tác đã góp phần chuyển hóa những cơ hội, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Canada thành các định hướng, chương trình hành động cụ thể, qua đó kết nối nguồn lực phục vụ tương lai của Việt Nam và các nước.