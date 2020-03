Nga và Việt Nam chia sẻ quan điểm chung về nhiều vấn đề

Quan điểm của Việt Nam và Liên bang Nga đối với các vấn đề quốc tế, khu vực và ở các diễn đàn đa phương có nhiều điểm tương đồng, đây là khẳng định của Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov khi trả lời báo chí chiều 6/3 bên lề Đối thoại chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng - An ninh Việt – Nga lần thứ 11.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí.

Nhìn lại các kết quả đạt được trong thời gian qua có thể thấy hai bên đã chia sẻ rất nhiều điểm đồng, phối hợp chặt chẽ với nhau để thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác không chỉ trong khu vực mà còn cả ở trên trường quốc tế. Hai nước đã tích cực phối hợp không chỉ khuôn khổ ASEAN mà ở cả Diễn đàn hợp tác Á – Âu, APEC và ở cả các cơ chế khác, đặc biệt là Liên Hợp Quốc.



Việt Nam đánh giá cao vai trò và vị thế của Nga ở các diễn đàn quốc tế. Với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Nga để thúc đẩy chương trình nghị sự hợp tác giữa ASEAN với Nga, trong đó tập trung vào chủ đề và những ưu tiên mà ASEAN đã đề ra.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói: “Ngài Thứ trưởng và tôi cũng đã nhất trí sẽ cùng làm việc để hai bên cụ thể hóa những nội dung ưu tiên đó thành kế hoạch hợp tác cụ thể giữa Nga với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác duy trì hòa bình, ổn định khu vực, thúc đẩy hợp tác trên biển, hợp tác về khoa học – công nghệ giữa ASEAN với Nga để làm sao thích ứng được với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov.

“Ở Liên Hợp Quốc, chúng tôi cũng đánh giá rất cao sự hỗ trợ, ủng hộ của Nga trong tháng Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (tháng 1/2020). Điều này đã góp phần giúp Việt Nam hoàn thành tốt công việc. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Nga - Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để đảm bảo chương trình nghị sự, thúc đẩy giải quyết các vấn đề mà các nước trên thế giới quan tâm, hướng tới hòa bình, an ninh trên phạm vi toàn cầu”, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói thêm.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov chia sẻ quan điểm của Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khi cho rằng, Nga và Việt Nam có chung quan điểm đối với việc giải quyết các vấn đề quốc tế trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, thông qua đối thoại thay vì gây áp lực hay lạm dụng các lệnh cấm vận. Thứ trưởng V. Titov đánh giá cao việc Việt Nam ủng hộ nhiều sáng kiến của Nga trong nhiều lĩnh vực, đánh giá cao vai trò của Việt Nam với tư cách Chủ tịch ASEAN. Theo ông Titov, hai bên đã xác định những hướng hợp tác mới giữa Nga và ASEAN nhằm thúc đẩy những cơ sở hợp tác và phát triển trong khu vực./.