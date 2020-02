Ngành Công an sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra án tham nhũng

Sáng 28/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (CLP) của Công an nhân dân (CAND) năm 2019, triển khai kế hoạch công tác năm 2020.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, CLP Bộ Công an, đề nghị, các đơn vị chức năng thuộc Bộ tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành các văn bản thực hiện nhiệm vụ công tác PCTN, lãng phí trong CAND, trọng tâm là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật PCTN. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác PCTN, lãng phí của lực lượng CAND; phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN, lãng phí.



Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng văn hóa ứng xử, xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của các cuộc thanh tra, kiểm tra và giải quyết tố cáo tham nhũng, tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nơi có nhiều dư luận phản ánh, đơn thư tố cáo.



Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 trong CAND; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị của Bộ Chính trị, các chỉ tiêu Quốc hội đã đề ra trong hoạt động điều tra. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc đã khởi tố, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Chú trọng công tác điều tra, mở rộng án, thu hồi tài sản, không để các đối tượng đối phó, tiêu hủy tài liệu, bỏ trốn, tẩu tán tài sản; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.



Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chỉ đạo của Bộ để kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, CLP để lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ PCTN, lãng phí. Rà soát, củng cố, kiện toàn về tổ chức, tăng cường, bổ sung cán bộ có chất lượng cho Cơ quan Thanh tra, Cơ quan điều tra các cấp trong CAND, nhất là các đơn vị Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng…/.