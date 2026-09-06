Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026

Nghị quyết nêu: Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, tác động đến tăng trưởng kinh tế... Ở trong nước, tháng 9 là thời điểm quan trọng trong quý III để tạo đà bứt phá cho các mục tiêu cả năm 2026; nhiều chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phát huy hiệu quả, duy trì xu hướng tích cực. Tuy nhiên, đây cũng là tháng cao điểm mùa mưa bão hằng năm, tiếp tục có những khó khăn, thách thức trong công tác chỉ đạo, điều hành giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm.

Trước tình hình đó, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và của Chính phủ; tận dụng tối đa thời cơ, các yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, hạn chế, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026.

Nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, ban hành và tổ chức thi hành pháp luật

Trong đó, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chú trọng hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, ban hành và tổ chức thi hành pháp luật. Triển khai hiệu quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; xử lý dứt điểm các văn bản còn nợ ban hành, các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập. Tập trung xây dựng văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, trong đó mỗi luật, nghị quyết chỉ ban hành một văn bản quy định chi tiết. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương kiên định mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phối hợp hài hòa, hiệu quả chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước, chủ động phân tích, dự báo, có phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Đa dạng hóa thị trường vốn, cải cách tổng thể, phát triển đồng bộ thị trường chứng khoán, thị trường tài chính Việt Nam; nghiên cứu cải cách quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công, không để dồn khối lượng giải ngân lên các tháng cuối năm; hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2026, trong đó có vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tồn đọng đã được tháo gỡ vướng mắc để đưa vào vận hành, khai thác.

Thúc đẩy xuất khẩu, phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng. Khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tín dụng, đất đai, chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn, quy chuẩn và các điều kiện sản xuất, xuất khẩu; kiểm soát nhập siêu. Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tỷ lệ nội địa hóa, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát triển toàn diện thị trường trong nước, kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống phân phối hiện đại và thương mại điện tử. Theo dõi sát diễn biến thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu; chủ động phương án điều tiết sản xuất, bảo đảm cung ứng hàng hóa, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, tăng giá bất hợp lý. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ...

Triển khai quyết liệt phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Đồng thời, các bộ ngành, địa phương triển khai quyết liệt nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chú trọng phát triển công nghệ chiến lược, ưu tiên nhiệm vụ có khả năng tạo sản phẩm cụ thể, giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia, ngành, lĩnh vực. Tăng cường liên kết giữa Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa kết quả khoa học, công nghệ. Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các trung tâm nghiên cứu khoa học tại các địa phương theo hướng linh hoạt, đặc biệt, đặc thù.

Tăng tốc hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia. Kiểm soát chặt chẽ, công bố, công khai đầy đủ, đúng quy định thủ tục hành chính, bảo đảm không làm phát sinh thêm quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chuẩn hóa, công bố quy trình thực hiện thủ tục hành chính để tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính bộ, ngành, địa phương, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Chủ động, kịp thời có phương án phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Chính phủ lưu ý cần thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân, nhất là người có công, đối tượng chính sách, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm thuốc, vật tư, thiết bị y tế, an toàn thực phẩm. Chú trọng phát triển văn hóa, thể thao, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa. Chủ động, kịp thời có phương án phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trong mọi tình huống...

Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Khẩn trương thực hiện các kết luận thanh tra; có biện pháp xử lý, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn đánh giá với kết quả thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Củng cố, nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chủ động nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại...; tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường, thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Nhiệm vụ cụ thể giao các bộ, cơ quan, địa phương trong tháng 9/2026 và thời gian tới.