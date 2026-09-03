Thủ tướng: Tăng tốc, bứt phá để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2026

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra ngay sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI. Nhấn mạnh đây là giai đoạn quan trọng sau khi thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và các nghị quyết liên quan của Quốc hội, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tăng tốc, bứt phá để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra cho năm 2026.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026.

Nhìn lại bối cảnh thời gian qua, Thủ tướng đánh giá tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã nỗ lực tập trung hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đáng chú ý, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội đã thông qua 20 luật và nghị quyết. Riêng trong tháng 8, Chính phủ đã tổ chức 2 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, cho ý kiến đối với 22 dự án luật, nghị quyết để chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI diễn ra vào cuối năm.

Song song đó, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được triển khai quyết liệt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, quốc phòng - an ninh, củng cố ổn định chính trị - xã hội và công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được chú trọng và tăng cường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên họp.

Đánh giá chung về tình hình tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, Thủ tướng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ nền kinh tế vẫn đối mặt với một số tồn tại, hạn chế, khó khăn và thách thức do tác động bất lợi từ bên ngoài cũng như các yếu tố nội tại trong nước. Do đó, đòi hỏi phải nhìn nhận, đánh giá kỹ lưỡng để có giải pháp ứng phó phù hợp.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ phân tích kỹ diễn biến tình hình trong nước và quốc tế trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm; đánh giá toàn diện các chỉ số kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế và khả năng hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2026. Xem xét tính chủ động, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Quốc hội. Đồng thời làm rõ những điểm nghẽn, vướng mắc còn tồn tại và đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm giải quyết dứt điểm các khó khăn, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đề nghị xây dựng giải pháp cho từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10%; điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, tiền tệ để kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định vĩ mô; triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 và chuẩn bị chu đáo các dự án luật quan trọng trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng, các đại biểu đã nghe trình bày báo và thảo luận về: Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026; phân bổ giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch 2027; Tình hình nợ công năm 2026 và dự kiến năm 2027.