English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng: Tăng tốc, bứt phá để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2026

Thứ Năm, 15:42, 03/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (3/9), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là thời điểm quan trọng để toàn hệ thống tăng tốc, bứt phá, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả năm.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra ngay sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI. Nhấn mạnh đây là giai đoạn quan trọng sau khi thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và các nghị quyết liên quan của Quốc hội, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tăng tốc, bứt phá để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra cho năm 2026.

thu tuong tang toc, but pha de hoan thanh thang loi cac muc tieu nam 2026 hinh anh 1
 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026.

 Nhìn lại bối cảnh thời gian qua, Thủ tướng đánh giá tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã nỗ lực tập trung hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đáng chú ý, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội đã thông qua 20 luật và nghị quyết. Riêng trong tháng 8, Chính phủ đã tổ chức 2 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, cho ý kiến đối với 22 dự án luật, nghị quyết để chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI diễn ra vào cuối năm.

Song song đó, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được triển khai quyết liệt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, quốc phòng - an ninh, củng cố ổn định chính trị - xã hội và công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được chú trọng và tăng cường.

thu tuong tang toc, but pha de hoan thanh thang loi cac muc tieu nam 2026 hinh anh 2
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên họp.

Đánh giá chung về tình hình tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, Thủ tướng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ nền kinh tế vẫn đối mặt với một số tồn tại, hạn chế, khó khăn và thách thức do tác động bất lợi từ bên ngoài cũng như các yếu tố nội tại trong nước. Do đó, đòi hỏi phải nhìn nhận, đánh giá kỹ lưỡng để có giải pháp ứng phó phù hợp.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ phân tích kỹ diễn biến tình hình trong nước và quốc tế trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm; đánh giá toàn diện các chỉ số kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế và khả năng hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2026. Xem xét tính chủ động, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Quốc hội. Đồng thời làm rõ những điểm nghẽn, vướng mắc còn tồn tại và đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm giải quyết dứt điểm các khó khăn, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đề nghị xây dựng giải pháp cho từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10%; điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, tiền tệ để kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định vĩ mô; triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 và chuẩn bị chu đáo các dự án luật quan trọng trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng, các đại biểu đã nghe trình bày báo và thảo luận về: Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026; phân bổ giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch 2027; Tình hình nợ công năm 2026 và dự kiến năm 2027.

Lại Hoa/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz

VOV.VN - Chiều 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Friedrich Merz.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz

VOV.VN - Chiều 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Friedrich Merz.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

VOV.VN - Chiều nay, (27/8), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. 

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

VOV.VN - Chiều nay, (27/8), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. 

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào

VOV.VN - Chiều nay 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Santiphab Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban Hợp tác Lào - Việt Nam và Đoàn nhân dịp sang thăm, dự Hội nghị giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào

VOV.VN - Chiều nay 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Santiphab Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban Hợp tác Lào - Việt Nam và Đoàn nhân dịp sang thăm, dự Hội nghị giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội