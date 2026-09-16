Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ Đảng

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu “Chỉ nghiên cứu đưa vào điều lệ những vấn đề đã được tổng kết, kiểm nghiệm, có tính nguyên tắc, nền tảng, ổn định lâu dài và cần thực hiện thống nhất trong toàn Đảng. Những nội dung cụ thể hóa phải được đặt đúng cấp độ văn bản. Những vấn đề chưa đủ căn cứ phải tiếp tục nghiên cứu, không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với báo cáo, các đề xuất của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng và lộ trình chuẩn bị hồ sơ trình Bộ Chính trị, trình Hội nghị Trung ương 4. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo bảo đảm thống nhất về quan điểm chính trị, cơ sở lý luận và yêu cầu thực tiễn; sự đồng bộ giữa nghiên cứu Điều lệ Đảng với các nhiệm vụ tổng kết lớn của Trung ương. Đồng thời, việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải đặt trong tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 15, gắn chặt với tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và đặc biệt là tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các quá trình này phải bổ sung luận cứ cho nhau, bảo đảm sự đồng bộ giữa quá trình tổng kết, nghiên cứu và hoàn thiện các văn kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng đã chủ trì phiên họp Thường trực của Ban chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải chủ động cập nhật những quan điểm định hướng lớn từ ba nghị quyết dự kiến trình Hội nghị Trung ương 4, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Đảng. Trọng tâm là yêu cầu xây dựng, tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng; hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền và cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; phân định thẩm quyền, trách nhiệm, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm người đứng đầu; Đồng thời, nghiên cứu đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của Đảng phù hợp với kỷ nguyên số; tăng cường tổ chức điều hành và ra quyết định trên cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ mới.

"Nâng cao chất lượng nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp luận, công cụ nghiên cứu và làm sâu hệ thống các câu hỏi và các chuyên đề. Mỗi đề xuất sửa đổi phải trả lời thuyết phục được 5 câu hỏi: Thực tiễn đặt ra vấn đề gì? Nguyên nhân ở đâu? Vì sao phải sửa điều lệ? Có những phương án nào? Tác động, những điều kiện thực hiện ra sao? Cần làm rõ từng vấn đề vướng mắc bắt nguồn từ quy định của điều lệ, từ văn bản thi hành hay từ khâu tổ chức thực hiện; Đồng thời xác định rõ mức độ phổ biến, thời gian tồn tại và mức độ tác động của từng vấn đề. Căn cứ đề xuất phải đủ sức giải thích cả sự cần thiết và tính khả thi của những phương án lựa chọn. Chất lượng tổng kết thể hiện ở khả năng nhận diện đúng vấn đề, lý giải đúng nguyên nhân và đề xuất được hướng xử lý có giá trị lâu dài. Số lượng kiến nghị, số chương, số điều dự kiến sửa đổi cũng không thay thế được chất lượng của những luận chứng, vấn đề nêu ra”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải chủ động cập nhật những quan điểm định hướng lớn từ ba nghị quyết dự kiến trình Hội nghị Trung ương 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần hoàn thiện kế hoạch tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, bảo đảm đúng lộ trình, rõ sản phẩm và kiểm soát được tiến độ. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thời gian rất gấp và khối lượng công việc rất nặng. Vì vậy cần rà soát kỹ từng mốc thời gian, yêu cầu đối với sản phẩm và cơ chế kiểm soát chất lượng. Các báo cáo chuyên đề phải rõ đầu mối chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm. Mỗi chuyên đề hoặc nhóm vấn đề có tính xuyên suốt phải có đầu mối chịu trách nhiệm tổng hợp, có cơ chế sử dụng dữ liệu và rà soát chéo trước khi đưa vào các báo cáo. Đồng thời kế hoạch phải bảo đảm sự phối hợp thực chất giữa các nhóm, các cơ quan; phát hiện sớm nhiệm vụ chậm tiến độ, nội dung chưa đạt yêu cầu chất lượng để xử lý; kiên quyết khắc phục tình trạng giao việc chung chung, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Các đại biểu tại phiên họp Thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cần tiếp tục củng cố, làm rõ cơ sở chính trị, lý luận và thực tiễn; hệ thống hóa đầy đủ quá trình sửa đổi, bổ sung điều lệ qua các kỳ Đại hội; kế thừa kết quả tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; xây dựng kế hoạch khảo sát diện rộng gắn với nghiên cứu chuyên sâu, trao đổi kinh nghiệm quốc tế có chọn lọc phù hợp với điều kiện Việt Nam; hướng dẫn cách thức, kế hoạch triển khai tổng kết từ cơ sở. Cùng với đó đẩy mạnh xây dựng kho dữ liệu số dùng chung và ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong thu thập, đối chiếu, phân loại, tổng hợp, phân tích dữ liệu. Số liệu phải rõ nguồn, có thể kiểm chứng và được theo dõi nhất quán theo từng tiêu chí, thời kỳ; bảo đảm an toàn dữ liệu, bảo vệ bí mật của Đảng:

“Mọi ý kiến tham gia phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan, kể cả những ý kiến khác nhau. Việc tiếp thu hay không tiếp thu đều phải được giải trình thấu đáo, nêu rõ căn cứ, bảo đảm sức thuyết phục. Kiên quyết khắc phục việc lấy ý kiến hình thức, lựa chọn hoặc tổng hợp ý kiến theo nhận định chủ quan của cơ quan tham mưu hoặc ý chí của lãnh đạo; phải bảo đảm tính khách quan. Yêu cầu xuyên suốt là phải bám sát thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn. Từ thực tiễn phải chỉ ra đúng những vướng mắc, nguyên nhân và hướng xử lý; nhận diện những vấn đề căn bản về tổ chức và hoạt động của Đảng cần được nghiên cứu lâu dài. Điều lệ phải kế thừa những nguyên tắc đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh, đồng thời xác lập khuôn khổ cho tổ chức và hoạt động của Đảng đáp ứng yêu cầu của Đảng cầm quyền, lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới”, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và phản biện đối với những lĩnh vực được phân công. Cơ quan tham mưu giúp việc chủ động nghiên cứu, đề xuất, theo dõi, tổng hợp và phục vụ đầy đủ hoạt động của Ban Chỉ đạo, nhưng không làm thay trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo.

Mỗi thành viên chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và kết quả công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kỷ luật thông tin; phải đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết, trước hết. Kết quả công việc phải cung cấp được những luận cứ vững chắc, thiết thực, thuyết phục để phục vụ cho Đại hội Đảng lần thứ XV, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.