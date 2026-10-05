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Sửa đổi điều lệ Đảng, tháo gỡ điểm nghẽn để tổ chức, cán bộ hoạt động hiệu quả hơn
Thứ Hai, 13:11, 05/10/2026

Sửa đổi điều lệ Đảng, tháo gỡ điểm nghẽn để tổ chức, cán bộ hoạt động hiệu quả hơn

VOV.VN - Theo PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, việc Ban chấp hành Trung ương khoá 13 và 14 bốn lần ban hành quy định thi hành Điều lệ Đảng cho thấy đã đến lúc tổng kết, sửa đổi Điều lệ Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong thời kỳ mới.

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PV/VOV1
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