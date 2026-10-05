Sửa đổi điều lệ Đảng, tháo gỡ điểm nghẽn để tổ chức, cán bộ hoạt động hiệu quả hơn

VOV.VN - Theo PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, việc Ban chấp hành Trung ương khoá 13 và 14 bốn lần ban hành quy định thi hành Điều lệ Đảng cho thấy đã đến lúc tổng kết, sửa đổi Điều lệ Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong thời kỳ mới.
VOV.VN - Sáng 25/9, tại TP.HCM, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; lịch sử truyền thống ban, ngành, đoàn thể trong bối cảnh mới”.
VOV.VN - Chiều 16/8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng đã chủ trì phiên họp Thường trực của Ban chỉ đạo.
VOV.VN - Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng là bước cụ thể hóa yêu cầu từ thực tiễn, đảm bảo sự thống nhất với mô hình tổ chức của hệ thống chính trị sau sắp xếp.