Ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Myanmar

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt hoan nghênh Tổng thống Min Aung Hlaing và đoàn đại biểu cấp cao Myanmar lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Myanmar đã đạt được trong những năm qua và từ sau khi có chính phủ mới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar, mong muốn một đất nước Myanmar hòa bình, ổn định và phát triển; tin tưởng Myanmar dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Min Aung Hlaing sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn trong xây dựng đất nước và phát triển quan hệ đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp đoàn và những lời chúc tốt đẹp dành cho đất nước, nhân dân Myanmar; thông báo kết quả cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng thống Myanmar khẳng định luôn coi trọng và gìn giữ quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Việt Nam, cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Myanmar trong thời gian qua trong quan hệ song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam trong quá trình Myanmar xây dựng, phát triển đất nước.

Toàn cảnh cuộc hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Myanmar đã chia sẻ về vai trò của hai cơ quan lập pháp trong hệ thống chính trị và quá trình phát triển của mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội Việt Nam đang tập trung cao độ hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyết định các vấn đề chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng tăng cường giám sát tối cao và nâng cao hiệu quả đối ngoại nghị viện.

Hai lãnh đạo nhất trí cho rằng ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, qua đó đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc hội kiến

Tổng thống Myanmar cũng đánh giá cao vai trò, đóng góp của Quốc hội Việt Nam vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua; bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đồng hành cùng Chính phủ hai nước hiện thực hoá các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hoà bình và thịnh vượng chung trong khu vực.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai nước tiếp tục triển khai một số lĩnh vực ưu tiên, trong đó có việc củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tập trung đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư thông qua tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ Myanmar quan tâm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Myanmar, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thể đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của Myanmar.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tại cuộc hội kiến

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Myanmar nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan chuyên môn, ủy ban, nhóm nghị sĩ quốc hội, nhất là kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác ký kết giữa Quốc hội hai nước và phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi, giám sát có hiệu quả tiến độ thực hiện các thỏa thuận cấp cao, đóng góp chung vào quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam – Myanmar.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ sự tham gia của Myanmar tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Hội đồng Liên minh Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU); đồng thời tăng cường phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm, cùng đóng góp vào một ASEAN đoàn kết, tự cường.

Tổng thống cũng chuyển lời của Chủ tịch Hạ viện Myanmar mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Myanmar trong thời gian tới để trao đổi về phương hướng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Myanmar vào thời gian phù hợp.