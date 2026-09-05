Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Myanmar Min Ông Lang (Min Aung Hlaing) và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Sáng nay (5/9), tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing kể từ sau khi Myanmar hoàn tất tổng tuyển cử và thành lập chính phủ mới vào tháng 4 năm nay. Đồng thời, chuyến thăm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar.

Toàn cảnh lễ đón

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Min Ông Lang và Phu nhân tiến vào Nhà Quốc hội. Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Nhà Quốc hội vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống Min Ông Lang và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Myanmar.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Myanmar dẫn đầu Đoàn cấp cao thăm chính thức Việt Nam. Sau đó, các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống Min Ông Lang và Phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar thăm chính thức Việt Nam

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Ông Lang đi dọc thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các cháu thiếu nhi để bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, hai Nguyên thủ rời bục, bước tới cúi chào Quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Ông Lang giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón. Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Ông Lang tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Việt Nam và Myanmar là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng Aung San gây dựng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, nhất là truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Trải qua hơn 50 năm, quan hệ giữa hai nước luôn gắn bó, thủy chung và ngày càng phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác hợp tác toàn diện vào tháng 8/2017. Đây là dấu mốc mới, đưa quan hệ hai nước sang trang mới.

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Myanmar trên mọi lĩnh vực, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Việt Nam luôn ủng hộ Myanmar trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội, hòa giải dân tộc; mong muốn Myanmar phát triển phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân Myanmar có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, vị thế của Myanmar trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao.

Trong khi đó, Myanmar đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đồng thời luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện với Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, kinh doanh, đầu tư hiệu quả tại Myanmar.

Hội đàm cấp cao Việt Nam-Myanmar

Myanmar mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ, làm trung gian đối thoại với các đối tác quan tâm và chia sẻ bài học kinh nghiệm tái thiết, phát triển đất nước, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, hợp tác thiết thực, toàn diện và phát triển trên mọi kênh, mọi cấp.

Chuyến thăm của Tổng thống Min Ông Lang và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam-Myanmar đang phát triển tốt đẹp, mở ra cơ hội để Việt Nam và Myanmar tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước; tiếp tục mở rộng dư địa hợp tác toàn diện và thiết thực, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, kết nối, du lịch và giao lưu Nhân dân, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước

Việc Việt Nam đón Tổng thống Min Aung Hlaing và phu nhân thăm chính thức tiếp tục khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Myanmar, đồng thời thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam, đóng góp vào nỗ lực chung của ASEAN vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực, vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường.