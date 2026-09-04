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Tổng thống Myanmar và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thứ Sáu, 14:38, 04/09/2026
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Trưa 4/9, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 6/9, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân.

Ra đón đoàn ở Sân bay Quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long.

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Đồng chí Lê Khánh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đón Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tháp tùng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla thăm chính thức Việt Nam có: Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Khin Maung Yi; Bộ trưởng Ngoại giao Tin Maung Swe; Bộ trưởng Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi Min Naung; Bộ trưởng Công nghiệp và Phát triển các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ Charlie Than; Bộ trưởng Thương mại Tun Ohn; Tổng Tham mưu trưởng, Đại tướng Ko Ko Oo; Thủ hiến vùng Yangon Aung Naing Thu; Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Trung tướng  Zaw Myo Tin; Đại sứ Myanmar tại Việt Nam Wai Linn; Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Khaing Khaing Soe; Thứ trưởng Phát triển Kỹ thuật số và Liên lạc Thet Win Aung; Thứ trưởng Kế hoạch, Đầu tư và Ngoại thương Thant Sin Lwin; Thứ trưởng Văn hóa, Khách sạn và Du lịch Phyo Zaw Soe. 

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Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long đón Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ông Min Aung Hlaing, sinh ngày 3/7/1956 tại Dawei, Vùng Tanintharyi, Myanmar. Ông có bằng Cử nhân khoa học, Học viện Dịch vụ quốc phòng; tham gia học tại Trường Chỉ huy và tham mưu; có bằng Thạc sĩ nghiên cứu quốc phòng, Học viện Quốc phòng. Ông là Tiến sĩ Danh dự Hành chính công, Đại học Yangon.

Ông Min Aung Hlaing từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong Lực lượng Vũ trang Myanmar, gồm Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh nhẹ; Tư lệnh Cục Chiến dịch đặc biệt; Tổng Tham mưu trưởng (Lục quân, Hải quân, Không quân). Ông giữ chức Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang từ năm 2011 đến 2026; giữ chức Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar từ ngày 10/4/2026 đến nay. 

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Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 6/9/2026. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ông được trao Huân chương Đại Thập tự (hạng Nhất) - Huân chương Cao quý Vương miện Thái Lan (năm 2013); Huân chương Lực lượng Vũ trang Malaysia Danh dự về Dũng cảm (hạng Nhất) - Chỉ huy Dũng cảm Lực lượng Vũ trang Malaysia (năm 2013); Huân chương Đại Thập tự (hạng Nhất) - Huân chương Voi Trắng Cao quý của Thái Lan (năm 2018); Huân chương Alexander Nevsky của Liên bang Nga (năm 2023). Ông được trao các danh hiệu: Tiến sĩ Danh dự Viện Nghiên cứu Đông phương, Viện Hàn lâm Khoa học Nga (năm 2020); Giáo sư Danh dự Đại học Quân sự Nga (năm 2021); Giáo sư Danh dự Đại học Kinh tế Nga Plekhanov (năm 2026). Khi giữ chức Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Myanmar, ông Min Aung Hlaing đã ba lần thăm Việt Nam.

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Đồng chí Lê Khánh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đón Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức, đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Min Aung Hlaing kể từ sau khi Myanmar hoàn tất Tổng tuyển cử (1/2026) và thành lập Chính phủ mới (4/2026), đồng thời là hoạt động trao đổi đoàn ở cấp cao nhất giữa hai bên kể từ năm 2019. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Theo Việt Đức/TTXVN
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