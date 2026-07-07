Người đứng đầu cấp ủy - hạt nhân quyết định sức mạnh tổ chức Đảng sau sáp nhập

Thời điểm bắt đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Bắc Ninh đặt ra nhiều yêu cầu mới. Làm sao để bộ máy mới vận hành thông suốt? Làm sao để đội ngũ cán bộ, công chức từ nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau thực sự trở thành một khối thống nhất? Và làm sao để người dân cảm nhận rõ hơn hiệu quả của một chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn? Trong bối cảnh đó, vai trò của người đứng đầu cấp ủy trở nên đặc biệt quan trọng.

Sau sắp xếp, các xã, phường của tỉnh Bắc Ninh có quy mô lớn hơn, dân số đông hơn, địa bàn rộng hơn. Đồng nghĩa với đó, trách nhiệm và áp lực đặt lên vai người đứng đầu cũng nặng nề hơn. Tại phường Yên Dũng, những con số đã cho thấy rõ sức ép đối với người đứng đầu cấp ủy. Hơn 52 km² diện tích, trên 44 nghìn dân và khoảng 6 nghìn công nhân, chuyên gia tạm trú. Một địa bàn đa dạng về đặc điểm dân cư và kinh tế, đặt ra yêu cầu mới về năng lực lãnh đạo và khả năng điều hành của cấp ủy.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đưa nhiều nhiệm vụ mới về cơ sở. Công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, trong khi đội ngũ cán bộ phải nhanh chóng thích ứng với lĩnh vực chưa từng đảm nhiệm. Đây cũng là phép thử đối với năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng quy tụ của người đứng đầu cấp ủy.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Yên Dũng tỉnh Bắc Ninh chủ trì cuộc họp triển khai công việc

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Yên Dũng cho biết, Đảng ủy phường phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách từng địa bàn, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ, tổ dân phố và các bộ phận chuyên môn giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Từ cách làm đó, nhiều nhiệm vụ khó đã được giải quyết ngay từ cơ sở, trong đó có việc hoàn thành làm sạch dữ liệu đất đai trước thời hạn tỉnh giao.

“Để nâng cao hiệu quả điều hành, địa phương đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp hỗ trợ UBND, đồng thời bám sát cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và nắm chắc tình hình tại từng tổ dân phố được phụ trách. Nhờ sâu sát cơ sở, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, ủng hộ các chủ trương luôn được thực hiện kịp thời, trực tiếp. Chính vì vậy, thời gian qua, phường đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu chính cũng như các nhiệm vụ trọng tâm đề ra”, bà Nguyễn Thị Ngọc cho biết.

Nếu ở đô thị, thách thức đến từ yêu cầu quản trị một địa bàn đông dân, đa dạng thì ở nhiều địa phương nông thôn, khó khăn lớn nhất lại là nhanh chóng tạo dựng sự đồng thuận trong bộ máy mới.

Xã Xuân Cẩm được hình thành từ việc sáp nhập 5 xã cũ. Không gian phát triển rộng hơn, khối lượng công việc lớn hơn khi nhiệm vụ của cấp huyện trước đây và một phần nhiệm vụ của tỉnh được chuyển về cơ sở.

Theo ông Hoàng Công Bộ, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Cẩm, điều đáng lo nhất không phải là công việc nhiều lên, mà là làm sao để những cán bộ đến từ nhiều đơn vị khác nhau thực sự cùng nhìn về một hướng.

“Lãnh đạo nào phong trào đấy. Người đứng đầu có nêu gương, nỗ lực và quyết tâm thì cấp dưới mới nghiêm túc, phấn đấu theo. Là Bí thư Đảng ủy, tôi luôn tự rèn luyện đạo đức, tác phong theo gương Bác Hồ; luôn tiên phong xông pha vào những việc khó khăn, phức tạp nhất của địa phương. Trong bối cảnh nhiều văn bản quy phạm pháp luật chưa hoàn chỉnh, người đứng đầu càng phải dám chịu trách nhiệm, giải quyết dứt điểm vướng mắc tại cơ sở. Có như vậy, anh em mới tin tưởng và đồng lòng bước tiếp”, ông Bộ khẳng định.

Thực tế ở Xuân Cẩm cho thấy, khi người đứng đầu phát huy được vai trò hạt nhân đoàn kết, những khác biệt ban đầu có thể chuyển hóa thành sức mạnh. Đội ngũ cán bộ từ huyện về mang theo kinh nghiệm quản lý, còn cán bộ cơ sở lại am hiểu địa bàn, gần dân, sát dân. Sự bổ trợ ấy đã giúp địa phương hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Từ thực tiễn ở các xã, phường mới, Bắc Ninh xác định việc kiện toàn tổ chức phải đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là lựa chọn người đứng đầu cấp ủy đủ năng lực, bản lĩnh và khả năng quy tụ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực phục vụ người dân

Theo ông Ngô Văn Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh, trong điều kiện mới, yêu cầu đối với người đứng đầu cấp ủy ngày càng cao.

“Khi lựa chọn bố trí Bí thư cấp ủy cấp xã, phường thì chúng tôi không chỉ xem xét tiêu chuẩn về cán bộ, tiêu chuẩn về chính trị theo quy định, mà đặc biệt coi trọng cái bản lĩnh chính trị, tức là sự sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khi tổ chức phân công. Điều chúng tôi quan tâm nhất là cán bộ đó có tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hay không, có dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có khả năng hoạch định, định hướng, dự báo và dẫn dắt địa phương phát triển hay không”, ông Nam chia sẻ.

Thực tiễn đã chứng minh, càng trong giai đoạn chuyển đổi, vai trò của người đứng đầu càng trở nên rõ nét. Một bộ máy mới chỉ có thể vận hành hiệu quả khi có sự đồng thuận trong nội bộ và sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Với Bắc Ninh hôm nay, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở sẽ được kiểm chứng bằng hiệu quả hoạt động của các xã, phường mới, bằng sự hài lòng của người dân và bằng chính bản lĩnh của những người đứng đầu cấp ủy. Bởi suy cho cùng, đích đến của công cuộc sắp xếp không chỉ là tinh gọn bộ máy, mà là xây dựng một hệ thống chính trị hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.